Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 44,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 38,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 35,61 mln zł wobec 37,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 110,66 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 99,07 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 71,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 76,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 222,94 mln zł w porównaniu z 209,31 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 78,88 mln zł wobec 97,5 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2023 r. GK GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto wynoszący 72,5 mln zł ( -3,7 mln zł, tzn. -4,8%) w stosunku do zysku netto po drugim kwartale 2022 r., co było przede wszystkim skutkiem wzrostu kosztów operacyjnych do poziomu 161,2 mln zł (+29,9 mln zł, tzn. +22,7%) przy mniejszej dynamice wzrostu przychodów ze sprzedaży do wysokości 222,9 mln zł w pierwszym półroczu 2023 r. w porównaniu do 209,3 mln zł w tym samym okresie 2022 r. (+13,6 mln zł, tzn. +6,5%)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 62,2 mln zł (-16,1 mln zł, tzn. -20,6% w stosunku do 6 miesięcy 2022 r.).

"Na wynik GK GPW w okresie pierwszego półrocza 2023 r. miały wpływ następujące zdarzenia o charakterze jednorazowym (lub cyklicznym):

wzrost odsetek z tytułu lokat bankowych i instrumentów finansowych (obligacji korporacyjnych, lokat bankowych, udzielonych pożyczek) w wysokości 15,6 mln zł, w wyniku wyższych rynkowych stóp procentowych,

koszt opłaty z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w kwocie 15,5 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 88,62 mln zł wobec 75,97 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)