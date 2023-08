XTB odnotowało 118,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 226,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 129,87 mln zł wobec 259,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 287,25 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 396,41 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2023 r. spółka miała 421 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 479,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 818,85 mln zł w porównaniu z 836,21 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 484,99 mln zł wobec 574,08 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W I półroczu 2023 r. przychody Grupy spadły o 2,1% r/r, z 836,2 mln zł do 818,9 mln zł. Do spadku tego przyczyniła się niższa o 48 zł rentowność jednostkowa lota, wynosząca 226 zł (I półrocze 2022: 274 zł). Spadek ten to głównie efekt niższej zmienności na rynkach finansowych i towarowych w II kwartale 2023 r. zrekompensowany w części stale rosnącą liczbą nowych klientów (wzrost o 65,5% r/r), połączoną z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 3 615,5 tys. lotów (I półrocze 2022: 3 050,7 tys. lotów)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

XTB podkreśla, że posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I półroczu 2023 r. Grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 167 200 nowych klientów wobec 101 030 rok wcześniej, co daje wzrost o 65,5%. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 190 088 do 274 450, tj. o 44,4% r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 422,83 mln zł wobec 472,24 mln zł zysku rok wcześniej.

XTB to globalny fintech oferujący dostęp do światowych rynków finansowych poprzez platformę inwestycyjną online i aplikację mobilną. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)