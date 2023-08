Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 0,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 12,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

"Oprócz czynników rynkowych, negatywny wpływ na wynik finansowy w II kwartale miały koszty finansowe związane z finansowaniem bankowym oraz poziomem różnic kursowych, związanych z umocnieniem złotówki. Ze względu na specyfikę działalności naszej spółki i duży udział sprzedaży eksportowej, umacnianie się polskiej waluty wpływa bezpośrednio niekorzystnie na poziom bieżących przychodów ze sprzedaży, natomiast jego pozytywny wpływ na poziom kosztów jest widoczny z opóźnieniem ze względu na cykl produkcyjny oraz poziom posiadanych przez nas zapasów" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,47 mln zł wobec 17,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,27 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 107,73 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 21,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 21,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 267,5 mln zł w porównaniu z 236,26 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 44,32 mln zł wobec 32,44 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Sprzedaż eksportowa wyniosła 176,5 mln zł i stanowiła w pierwszym półroczu 66% ogółu przychodów.

"Po bardzo obiecującym i historycznie rekordowym pierwszym kwartale br., w którym wysokie obroty były efektem zamówień składanych przez klientów z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a więc jeszcze w okresie wysokiego ożywienia gospodarczego w Europie, w drugim kwartale br. nastąpiło gwałtowne pogorszenie koniunktury w obsługiwanych przez nas branżach. Na sięgające kilkadziesiąt procent spadki produkcji hutnictwa europejskiego, zawirowania w branżach producentów cementu czy wapna nałożyły się problemy w postaci wysokiego poziomu zapasów wyrobów ogniotrwałych u naszych klientów. Zjawiskom tym towarzyszył znacznie zwiększony po okresie pandemii poziom konkurencji ze strony dostawców azjatyckich. To dodatkowo wywołało istotną presję cenową na rynku wyrobów ogniotrwałych. Stanęliśmy więc w obliczu diametralnie odmiennych wyzwań niż te, z którymi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich dwóch lat. Wiodącym czynnikiem w zakresie budowania pozycji rynkowej stała się konkurencyjność oferty nie tylko w zakresie jakościowym i logistycznym, ale przede wszystkim cenowym. W tej sytuacji nie było więc warunków do uzyskania w drugim kwartale br. tak wysokich obrotów jak w poprzednich miesiącach. Jednak w kontekście ogólnej sytuacji innych europejskich producentów materiałów ogniotrwałych uzyskane wyniki traktuję jako pozytywne" - skomentował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 22,08 mln zł wobec 22,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)