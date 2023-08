Dane o wynikach giełdowych firm wciąż mają charakter wstępny, bo choć od zakończenia II kw. minęły już niemal dwa miesiące, to raporty opublikowała mniej niż jedna czwarta spółek wchodzących w skład indeksu WIG, czyli zdecydowanej większości firm notowanych na rynku głównym GPW. Z raportów wynika, że łączny zysk netto uwzględnionych w zestawieniu przedsiębiorstw był niższy niż przed rokiem o ok. 20 proc. Na ten wynik składają się zwiększone o ponad 100 proc. zyski banków i spadek zysku netto pozostałych firm o ok. 50 proc.

