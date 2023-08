Skonsolidowane przychody Grupy Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za lipiec br. wyniosły 510,2 mln zł, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. oznacza wzrost o ok. 71,2 proc., zaś w ujęciu r/r - wzrost o ok. 19,5 proc., podała spółka.