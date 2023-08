Sescom odnotował 1,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (kwiecień - czerwiec br.) wobec 1,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,53 mln zł wobec 0,51 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 3,8 mln zł wobec 0,8 mln zł zysku rok wcześniej.

"W samym III kwartale (okres od kwietnia do czerwca 2023 r.) Sescom wypracował skonsolidowaną EBITDA na poziomie 3,8 mln zł wobec 0,8 mln zł rok wcześniej. W wyniku poniesienia znaczących kosztów finansowych związanych z transakcją nabycia spółki PCB Technical Solutions, wynik netto grupy w III kwartale wyniósł -1,1 mln zł (-1,1 mln zł rok wcześniej)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,5 mln zł w III kw. 2022/2023 wobec 36,13 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. roku obrotowego (październik 2022 - czerwiec 2023) spółka miała 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,11 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 152,41 mln zł w porównaniu z 113,21 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 11,9 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2022/2023 koszty rodzajowe grupy wzrosły o 30,5% r/r do 89,6 mln zł. Jest to konsekwencja rozpoczęcia konsolidacji kosztów spółki PCB, ale również wzrostu kosztów pracy, jak i pozostałych zasobów: materiałów czy energii, co ma bezpośredni związek z wysoką inflacją. Ponadto, Sescom ponosi koszty działania segmentu wodorowego, który kontynuuje działania rozwojowe, ale nie osiągnął jeszcze progu rentowności, podano także.

Według najnowszych zaprezentowanych danych, grupa wypracowała w lipcu 2023 r. 22,98 mln zł przychodów, czyli o 75,5% więcej niż rok wcześniej. Większość przychodów pochodziła z linii biznesowej Technical Facility Management - 15,66 mln zł wobec 8,68 mln zł rok wcześniej i 15,21 mln zł w czerwcu 2023 r. Lipiec był kolejnym po czerwcu i maju miesiącem z dynamiką wzrostu sprzedaży rok do roku przekraczającą 70%

"Lipiec był kolejnym bardzo dobrym miesiącem pod kątem przychodów, co potwierdza dalszą kontynuację rozwoju organicznego naszej grupy, która od kwietnia br. jest dodatkowo wspierana przez wyniki przejętej brytyjskiej spółki PCB Technical Solutions. Biorąc pod uwagę dobre wyniki po trzech kwartałach roku obrotowego spodziewamy się solidnych rezultatów w całym roku" - powiedział prezes Sławomir Halbryt, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 2,88 mln zł wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w 2018 r.

(ISBnews)