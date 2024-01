Sescom odnotował 20,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2022/2023 (październik 2022 - wrzesień 2023) wobec 3,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 16,23 mln zł wobec 0,52 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 21,65 mln zł wobec 5,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,37 mln zł w 2022/2023 wobec 158,85 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku po raz pierwszy w historii spółki przekroczyliśmy barierę 200 mln zł sprzedaży i 20 mln zł EBITDA. To w roku 2023 zrealizowaliśmy pierwszą zagraniczną akwizycję. [...] Rok obrotowy 2022/2023 był dla Sescom pierwszym od kilku lat okresem względnej stabilizacji makroekonomicznej. Za naszą wschodnią granicą nadal trwa wojna, a pandemia koronawirusa wciąż daje o sobie znać w formie kolejnych mutacji, jednak rynek w pewnym zakresie przyzwyczaił się do obecnych warunków i otaczającej nas niepewności. Oczywiście, w minionym roku towarzyszyły nam: wysoka zmienność cen czy rosnący koszt finansowania dłużnego, ale jednak 2023 rok oszczędził europejskiej gospodarce nowych czarnych łabędzi. Taka względnie stabilna sytuacja pozwoliła nam na kontynuację rozwoju organicznego, komercjalizację nowych rozwiązań, a także nabycie PCB Technical Solutions w Wielkiej Brytanii. Nasze bardzo dobre wyniki za rok 2022/2023 są właśnie rezultatem połączenia tych trzech pozytywnych bodźców" - napisał prezes Sławomir Halbryt w komentarzu do wyników.

"Sprzedaż Grupy Sescom za okres od października 2022 r. do września 2023 r. wyniosła 229,4 mln zł i była wyższa od wypracowanej rok wcześniej o 44%. Skonsolidowana EBITDA osiągnęła poziom 21,6 mln zł, wobec 5,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto [ogółem] Grupy wzrósł z poziomu -3,3 mln zł do 20,1 mln zł i chociaż ok. 60% tego wyniku wynika ze zdarzenia jednorazowego - uwzględnienia w przychodach finansowych rezultatu rozliczenia utraty kontroli nad spółką SES Hydrogen Energy, to nawet po skorygowaniu wyniku o ten element osiągnęliśmy znaczącą dynamikę wzrostu" - wyjaśnił prezes.

W ramach Segmentu Facility Management Sescom osiągnął wynik EBITDA na poziomie 23,6 mln zł wobec 11,2 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik netto został poprawiony o 79% do wartości 7,9 mln zł. Wg Halbryta na uwagę zasługuje wzrost sprzedaży poza Polską na poziomie 86% r/r. W raportowanym okresie 35% sprzedaży spółka wypracowała na rynkach zagranicznych. Znaczący wkład w prezentowane wzrosty miała nowa spółka w Grupie Sescom. PCB Technical Solutions w ciągu 5,5 miesiąca roku obrotowego osiągnęła 28,3 mln zł sprzedaży, podano także.

"Po doświadczeniach zebranych podczas naszych dotychczasowych procesów M&A, w kolejnych akwizycjach upatrujemy szans na dalsze zdynamizowanie wzrostu Grupy Sescom. Dlatego też kolejna transakcja przejęcia stanowi, zaraz obok programu rozwoju liczebnego i jakościowego naszej sieci serwisowej, jeden z najważniejszych celów operacyjnych w 2024 roku. Jesteśmy zdeterminowani zrealizować nowy projekt akwizycyjny do września tego roku, a głównym obszarem naszych poszukiwań są Niemcy - rynek, w którym widzimy znaczne możliwości maksymalizacji efektu synergii. Obserwacja potencjalnych celów akwizycyjnych obejmuje również inne kraje, w tym Polskę" - napisał też prezes.

"W listopadzie 2022 r. zaktualizowaliśmy Wise-Futurist 2030 - naszą długoterminową strategię rozwoju. W obecnym roku pozostaje ona aktualna - naszym celem strategicznym jest osiągnięcie statusu dostawcy usług technicznego Facility Management pierwszego wyboru dla branży retail do 2030 roku. Niezmieniony pozostał również główny cel finansowy - osiągnięcie wyniku EBITDA 35 mln zł w Segmencie FM w roku obrotowym 2024/2025. Dlatego też w obecnym okresie sprawozdawczym zamierzamy poprawić ubiegłoroczne wyniki, budując jednocześnie bazę operacyjną, która umożliwi nam osiągnięcie wymaganego poziomu EBITDA w kolejnym roku obrotowym. Zarówno długoterminowy cel strategiczny, jak i bliższy - cel finansowy uważam za wykonalne przy założeniu sprawnej realizacji naszych planów w obszarze rozwoju organicznego oraz akwizycyjnych" - zakończył.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w roku obrotowym wyniósł 7,49 mln zł wobec 0,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w 2018 r.

(ISBnews)