Selena FM, w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających, w tym w szczególności uzyskaniem decyzji o braku sprzeciwu wobec transakcji od portugalskiego urzędu antymonopolowego, zawarła z Regratópico, SGPS - Portuguese HoldCo ostateczną umowę nabycia udziałów w spółce Imperalum, na podstawie której nabyła bezpośrednio pakiet 90,1% udziałów w spółce, zapewniających kontrolę 100% praw kapitałowych i głosu za cenę zamknięcia ok. 10,6 mln euro (ok. 47,4 mln zł), podała spółka.

Reklama

"Wzmocnienie naszej grupy o pracowników Imperalum, ich doświadczenie i osiągnięcia pozwala na realizację naszej długoterminowej strategii ekspansji międzynarodowej, opartej zarówno o akwizycje, jak i rozwój organiczny" - powiedział prezes Sławomir Majchrowski, cytowany w komunikacie.

Przejęcie spółki oznacza dla odbiorców Seleny powiększenie portfolio produktów i uzupełnienie oferty marki pokryć dachowych Matizol, należącej do Grupy Selena od 2010 roku. Dodatkowo Selena wzmacnia swoją rolę w segmencie hydroizolacji i w innych grupach produktowych w Portugalii, dążąc do uzyskania pozycji wiodącego międzynarodowego gracza, tworzącego wartość dla europejskich klientów. Zwiększenie mocy produkcyjnych, ale przede wszystkim pozyskanie grona nowych ekspertów oraz rozpoznawalnej na portugalskim rynku marki prowadzi do zwiększenia możliwości jeszcze lepszej reakcji na branżowe trendy rynkowe, podkreślono w komunikacie.

Reklama

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,67 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)