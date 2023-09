Torpol posiada portfel zamówień o wartości ponad 1,72 mld zł netto (bez udziałów konsorcjantów), zapewniający grupie prowadzenie prac do 2026 roku włącznie, z tego: ok. 1,46 mld zł netto - kontrakty realizowane przez Torpol SA; ok. 0,27 mld zł netto - kontrakty realizowane przez spółkę zależną TOG, podał Torpol.

"Ponadto emitent oczekuje rozstrzygnięcia 2 postępowań przetargowych, w których jego oferty o łącznej wartości prawie 1,44 mld zł netto zostały wybrane przez zamawiającego jako najkorzystniejsze. Dodatkowo emitent oczekuje rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym jego oferta o wartości prawie 1,2 mld zł netto po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej uzyskała najwyższą ilość punktów" - czytamy w raporcie za I półrocze.

Średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów grupy na koniec czerwca 2023 roku spadła i wyniosła 14,5% (wobec 20,2% według stanu na koniec czerwca ubiegłego roku), co jest spowodowane malejącym udziałem kontraktów pozyskanych w 2019 roku (będących aktualnie w końcowej fazie realizacji), które charakteryzują się ponadprzeciętną marżą brutto na sprzedaży. Natomiast średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów spółki na koniec czerwca 2023 roku wyniosła 15,9% (wobec 20,8% według stanu na koniec czerwca ubiegłego roku). Na datę sprawozdania długoterminowa średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień wynosi ok. 6%, podano także.

W okresie sprawozdawczym Torpol wziął udział w 18 postępowaniach, w tym w 14 postępowaniach prowadzonych przez PKP PLK, 2 zostały zorganizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz po 1 postępowaniu prowadzonym przez PMT Linie Kolejowe i Polregio. Dotychczas rozstrzygnięto 9 postępowań i jedno unieważniono, a spółka (samodzielnie lub w konsorcjum) pozyskała 3 zamówienia o łącznej wartości ok. 1,02 mld zł netto (z tego na spółkę przypada 772 mln zł). Wartość złożonych przez spółkę ofert wyniosła ok. 8,66 mld zł netto (w tym ok. 8,62 mld zł netto bez udziału konsorcjantów), wymieniono.

Spółka TOG w okresie sprawozdawczym wzięła udział w 10 postępowaniach, w których złożyła oferty o łącznej wartości 76,5 mln zł netto, z czego pozyskała 4 zamówienia o łącznej wartości ok. 39,5 mln zł netto. Ponadto TOG uczestniczy w 4 nierozstrzygniętych postępowaniach, w których łączna wartość złożonych przez TOG ofert wynosi ok. 8,8 mln zł netto, czytamy także w raporcie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 084,82 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)