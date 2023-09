Torpol odnotował 23,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 44,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 27,09 mln zł wobec 50,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,27 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 253,86 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka Torpol miała 38,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 65,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 426,81 mln zł w porównaniu z 462,25 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 52,23 mln zł wobec 86 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W okresie sprawozdawczym skala działalności Grupy zdeterminowana była wielkością przerobu własnego na kontraktach, wynikającą z umownych harmonogramów prac. Wartość przychodów ze sprzedaży netto Grupy spadła o 7,7% r/r i wyniosła 426,8 mln zł, natomiast poziom bezpośrednich kosztów działalności operacyjnej pozostał na zbliżonym poziomie r/r. W konsekwencji zysk brutto ze sprzedaży spadł o 34,2% r/r do wysokości 61,4 mln zł. Jest to konsekwencja malejącego udziału w portfelu kontraktów charakteryzujących się wyższą średnią rentownością na sprzedaży brutto. Kontrakty te zostały w głównej mierze zakończone i rozliczone do końca 2022 roku lub w pierwszym kwartale bieżącego roku, a ich wpływ na poziomy rentowności w okresie sprawozdawczym był zdecydowanie mniejszy. Suma kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży Grupy w okresie sprawozdawczym wzrosła (o 9% r/r) i wyniosła 20,5 mln zł wobec 18,8 mln zł rok wcześniej, głównie na skutek dyktowanego wysoką inflacją wzrostu średniego poziomu wynagrodzeń w Grupie. W konsekwencji zysk ze sprzedaży Grupy spadł o 45% r/r i wyniósł 41 mln zł. Saldo pozostałej działalności operacyjnej było ujemne na koniec okresu sprawozdawczego (-1,6 mln zł), a zysk operacyjny Grupy (EBIT) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 39,4 mln zł (spadek o 46,7% r/r)" - czytamy w raporcie.

Grupa wyraźnie poprawiła wynik na działalności finansowej. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo działalności finansowej było dodatnie i wyniosło 9,3 mln zł (wobec 7,5 mln zł rok wcześniej), co jest spowodowane głównie uzyskaniem wysokich przychodów odsetkowych od depozytów terminowych podyktowanych wysokim poziomem oprocentowania. Zysk brutto Grupy wyniósł 48,7 mln zł, co oznacza spadek o 32,8 mln zł r/r (-40,2%), natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł 38,1 mln zł wobec 65,2 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 41,6% r/r, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 37,26 mln zł wobec 66,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 084,82 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)