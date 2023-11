Torpol odnotował 22,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 40,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 25,61 mln zł wobec 48,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,26 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 269,59 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 61,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 105,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 673,07 mln zł w porównaniu z 731,84 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 83,86 mln zł wobec 140,45 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W okresie sprawozdawczym skala działalności Grupy zdeterminowana była wielkością przerobu własnego na prowadzonych projektach, wynikającą z umownych harmonogramów prac. Wartość przychodów ze sprzedaży netto Grupy spadła o 8% r/r i wyniosła 673,1 mln zł, natomiast poziom bezpośrednich kosztów działalności operacyjnej był nieznacznie niższy (-1,1% r/r). W konsekwencji zysk brutto ze sprzedaży spadł o 35,2% r/r do wysokości 96,8 mln zł. Jest to rezultatem malejącego udziału w portfelu kontraktów charakteryzujących się wyższą rentownością na sprzedaży brutto, zakończonych lub kończących się w 2023 roku [...]. W okresie sprawozdawczym spółka [Torpol SA] odpowiadała za 80,7% przychodów Grupy, wobec 93,2% rok wcześniej, co podyktowane jest realizacją istotnego kontraktu dotyczącego rozbudowy KRNiGZ Lubiatów, prowadzonego głównie przez TOG" - czytamy w raporcie.

Reklama

Suma kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży ogółem Grupy w okresie sprawozdawczym wzrosła (o 12,2% r/r) i wyniosła 31,2 mln zł wobec 27,8 mln zł rok wcześniej, głównie na skutek dyktowanego wysoką inflacją wzrostu średniego poziomu wynagrodzeń w Grupie, podano również.

Saldo pozostałej działalności operacyjnej było ujemne na koniec okresu sprawozdawczego (-0,6 mln zł), a zysk operacyjny Grupy (EBIT) nieznacznie przekroczył poziom 65 mln zł (spadek o 46,9% r/r).

Grupa poprawiła wynik na działalności finansowej w okresie sprawozdawczym. Na koniec września br. saldo działalności finansowej było dodatnie i wyniosło 12,7 mln zł (wobec 10,2 mln zł rok wcześniej), co jest spowodowane głównie uzyskaniem wysokich przychodów odsetkowych od depozytów terminowych podyktowanych wysokim poziomem oprocentowania.

Zysk brutto Grupy wyniósł 77,7 mln zł, co oznacza spadek o 54,9 mln zł r/r (-41,4%), natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł 61,1 mln zł wobec 105,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 42,2% r/r, czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 57,9 mln zł wobec 106,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,08 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)