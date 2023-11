Torpol szacuje, że obecny portfel zamówień pozwala na wypracowanie ok. 1,2-1,5 mld zł przychodów w 2024 r., jednak ta kwota może się znacząco powiększyć w przypadku pozyskania kolejnych zleceń do portfela, wynika ze słów wiceprezesa ds. finansowych Marcina Zachariasza. Zarząd poinformował także, że pracuje nad strategią i powinien ją zamknąć w I półroczu 2024 r.

"Jeśli wszedłby nam ten duży kontrakt [prace na odcinku linii kolejowej Katowice Szopienice - Katowice Piotrowice], to zmieni obraz, jaki się może klarować na 2024 r. Bez tego kontraktu to, co mamy, poruszamy się w granicach 1,2-1,5 mld. Jeżeli weszłyby Katowice Szopienice, to w zupełnie innym miejscu byśmy byli" - powiedział Zachariasz podczas konferencji prasowej.

Wiceprezes ds. produkcji Konrad Tuliński dodał, że spółka liczy też na udział w projekcie Rail Baltica, gdzie wartość potencjalnego zamówienia może sięgać nawet kilku miliardów złotych, z czego udział spółki może wynieść ok. 25%.

Reklama

Powyższe skłania zarząd do zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

"Obecna sytuacja finansowa pozwala, żeby takie inwestycje były. Co więcej, może nawet odważniej spoglądamy na inwestycje na przyszły rok [...]. Ten backlog i sytuacja finansowa upoważnia nas, żeby zainwestować; wręcz powinniśmy" - powiedział Tuliński.

Reklama

W okresie I-III kw. nakłady inwestycyjne Torpolu wyniosły 17,9 mln zł. Grupa w 2023 roku planuje ponieść istotne nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 29 mln zł, podano w prezentacji. Torpol posiada portfel zamówień o wartości ponad 3 mld zł netto (bez udziałów konsorcjantów).

Zarząd poinformował także, że pracuje nad strategią na lata 2024-2027.

"To też jest jednym z celów [...]. Sądzę, że w I półroczu 2024 r. tę strategię zamkniemy. Prace nad nią trwają" - powiedział wiceprezes ds. produkcji.

Wiceprezes ds. finansowych poinformował z kolei, że w IV kw. rentowność działalności powinna być utrzymana.

"Rentowność powinna być na poziomie porównywalnym. [...] Jak się nic nie wydarzy, ten IV kwartał powinien być utrzymany, powinien być takim trendem tego, co się dzieje w ciągu 9 miesięcy" - powiedział Zachariasz.

Rentowność wyniku brutto ze sprzedaży sięgnęła 14,4% w I-III kw. br. wobec 20,4% rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,08 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)