Portfel zamówień grupy Onde wyniósł 792 mln zł na koniec I poł. 2023 r wobec 625 mln zł rok wcześniej i nadal rośnie, poinformował prezes Onde Paweł Średniawa.

"Nasz portfel to ok. 790 mln zł i to jest wartość ok. 25% wyższa rok do roku. Kontraktujemy kolejne zadania, a od czerwca do dziś zawarliśmy umowy na kolejnych 75 mln zł, a kontraktacja dalej powinna rosnąć" - powiedział Średniawa podczas telekonferencji.

W I poł. 2023 r. Onde miała 12,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 500,64 mln zł w porównaniu z 525,19 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 22,94 mln zł wobec 10,45 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)