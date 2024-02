Onde prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży dwóch projektów własnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy niemal 19 MWp, których budowa wkracza w kluczową fazę, podała spółka.

Realizacja farm fotowoltaicznych, które prowadzą spółki celowe z Grupy Onde w ramach działalności deweloperskiej, wchodzi w kluczową fazę. W przypadku położonego na niemal 11 ha projektu "Jelenia Góra I" o mocy 6,7 MWp, wszystkie komponenty zostały już dostarczone, a na zbudowanych konstrukcjach trwają instalacje modułów PV. Planowana energetyzacja farmy to pierwsza połowa roku. Docelowo ma ona dostarczać ponad 7 400 MWh/rok. Drugi projekt to realizowany na ponad 15 ha "Jawor" o mocy 12 MW, na którym trwają obecnie montaże konstrukcji pod zamówione moduły PV. Farma powinna zacząć działać pod koniec wakacji. Jej planowana wydajność to niemal 13 000 MWh/rok, wymieniono w komunikacie.

"Zeszły rok pokazał, jak istotny wpływ mają nasze projekty deweloperskie na wyniki osiągane przez spółkę. Chcemy, aby z roku na rok udział tego segmentu rósł i odgrywał coraz ważniejszą rolę w budowaniu wartości Onde dla akcjonariuszy. . Projekty 'Jawor' i 'Jelenia Góra I' chcielibyśmy sprzedać jeszcze przed energetyzacją, dlatego prowadzimy intensywne rozmowy z potencjalnymi kupcami. To pozwoli nam na szybkie wygenerowanie gotówki na start kolejnych budów" - powiedział wiceprezes Marek Marzec, cytowany w materiale.

Onde posiada również prawa projektowe pozwalające na budowę trzeciej farmy fotowoltaicznej o mocy 4,42 MWp, której realizacja

uzależniona jest między innymi od pozyskania warunków przyłączeniowych, o wydanie których Onde wystąpiło.

Celem strategicznym Onde jest budowanie pozycji lidera segmentu wykonawstwa infrastruktury dla OZE, a jednocześnie szybki rozwój drugiej nogi biznesowej - dewelopmentu instalacji OZE w formule develop-build-sell. Obecnie pipeline inwestycyjny Onde ma potencjał ok. 870 MW, z czego projekty o mocy ok. 300 MW mają już wydane warunki przyłączenia, przypomniano.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

(ISBnews)