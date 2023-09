Grupa Azoty odnotowała 543,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 715,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 807,16 mln zł wobec 1 059,19 mln zł zysku rok wcześniej.

"W II kwartale br. grupa kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4%. Tak jak podkreślono w komunikacie szacunkowym raportowany okres to kumulacja niekorzystnych czynników rynkowych dla wszystkich producentów europejskiej branży nawozowo-chemicznej, co było konsekwencją skutków agresji Rosji na Ukrainę oraz zawieszenia ceł przez Unię Europejską na import mocznika i amoniaku spoza UE" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3490,85 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 6409,77 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki Grupy Azoty w drugim kwartale zostały istotnie dotknięte ograniczonym popytem w najważniejszych dla Grupy obszarach, co w dużej mierze było skutkiem napływu na europejski rynek produktów – wytwarzanych w oparciu o tańsze surowce oraz bez konieczności ponoszenia kosztów europejskiej polityki klimatycznej - głównie ze wschodu i kierunków azjatyckich. Od III kwartału obserwujemy odbicie popytu w segmencie AGRO, zakładamy, że w kolejnych miesiącach producenci rolni będą nadal zwiększać swoją aktywność zakupową. W pozostałych segmentach Tworzyw i Chemii również można mówić o sygnałach zatrzymania negatywnych trendów z I półrocza 2023 r." - powiedział wiceprezes Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Od III kwartału 2023 Grupa Azoty obserwuje istotny wzrost popytu w swoim największym segmencie - Agro. W sierpniu br. spółki grupy kapitałowej wyprodukowały zgodnie z szacunkami 251 tys. ton nawozów azotowych, a dla porównania w maju było to 140 tys. ton, podkreślono w materiale.

31 sierpnia br. Grupa Azoty podpisała porozumienia z 13 instytucjami finansującymi, na mocy, których instytucje te zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Police, przypomniał wiceprezes, podkreślając, że Grupa Azoty wypracowała zarówno w 2021 i 2022 roku bardzo dobre wyniki, bez których sytuacja I półrocza 2023 byłaby zdecydowanie trudniejsza.

"Równolegle wdrażamy projekty dekarbonizacyjne, które istotnie obniżą emisyjność i zwiększą konkurencyjność Grupy Azoty, a priorytetem na najbliższy okres pozostają ZEW Niedzica oraz projekt elektrowni fotowoltaicznej Brzezinka. Ważnym wydarzeniem było również uruchomienie w czerwcu br. instalacji polipropylenu w naszej nowej fabryce - Polimerach Police" - wskazał Wadowski.

Podkreślił, że Grupa Azoty pomimo trudnej sytuacji rynkowej w I półroczu 2023 roku na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umowy o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności.

"Jednocześnie Grupa Azoty realizuje szereg działań zapewniających utrzymanie dyscypliny finansowej na maksymalnym poziomie: zwiększona dyscyplina kosztowa, dostosowywanie poziomów produkcji do aktualnego popytu i działania zmierzające do zmniejszania poziomu zapasów oraz intensyfikacja działań sprzedażowych poprzez własną sieć i kooperantów." - podsumował wiceprezes.

W drugim kwartale 2023 r. Grupa Azoty odnotowywała ograniczony popyt na swoje produkty oraz silną presję na dalsze obniżanie cen produktów (w kontrze do inflacji), wskazano także w komunikacie.

"Spadek wolumenów sprzedaży w połączeniu z niskim poziomem popytu wymuszał konieczność elastycznego dostosowywania produkcji spółek Grupy do potrzeb rynku w kluczowych segmentach biznesowych. Raportowany kwartał to również okres zawirowań na rynku surowców i utrzymujących się ich wysokich cen w Europie, co istotnie wpływało na erozję marż. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miała również pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Europie, w tym szczególnie na istotnym dla Grupy Azoty rynku niemieckim" - napisano w informacji.

Pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 roku wpłynęła sprzedaż zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2 przez spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, a łączny dodatni wpływ z tego tytułu na wyniki grupy kapitałowej Grupa Azoty w analizowanym okresie wyniósł 289 mln zł, zakończono.

W I poł. 2023 r. spółka miała 1 065,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 569,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 386,3 mln zł w porównaniu z 13 236,93 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 1 008,67 mln zł wobec 2 574,98 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 105,25 mln zł wobec 512,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

