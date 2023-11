Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 130,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 49,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 130,57 mln zł wobec 64,19 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 64,65 mln zł wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 007,77 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 2 124,74 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2023 roku w Segmencie Agro: przychody zewnętrzne ze sprzedaży wyniosły 952,1 mln zł i w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego były niższe o 871,7 mln zł (o 47,8%), głównie ze względu na niższe ceny sprzedaży większości produktów przy kosztach wytworzenia produktów sprzedanych oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów niższych o 891,5 mln zł (o 49,1%) oraz przy kosztach sprzedaży wyższych o 11 mln zł (o 18,8%); wynik na sprzedaży zewnętrznej wyniósł -41 mln zł i w relacji do III kwartału 2022 roku był wyższy o 8,7 mln zł; rentowność na sprzedaży zewnętrznej wyniosła -4,3% i w relacji do III kwartału 2022 roku była niższa o 1,6 pkt proc." - czytamy w raporcie.

W III kwartale 2023 roku w Segmencie Tworzywa: przychody zewnętrzne ze sprzedaży wyniosły 8 tys. zł i wynikały z incydentalnych transakcji sprzedaży zapasu produktu, ze względu na wstrzymanie od 10 marca 2023 roku produkcji kaprolaktamu; wynik na sprzedaży zewnętrznej wyniósł -10,4 mln zł i wynikał głównie z kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych; w relacji do III kwartału 2022 roku wynik na sprzedaży był wyższy o 2,6 mln zł, podano również.

W III kwartale 2023 roku w Segmencie Energetyka przychody ze sprzedaży zewnętrznej wyniosły 32,1 mln zł i były niższe o 98,2 mln zł r/r (o 75,4%) ze względu na niższe wolumeny sprzedaży energii elektrycznej (towar), przy kosztach wytworzenia produktów sprzedanych oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów niższych o 32,3 mln zł (o 45,5%); wynik na sprzedaży zewnętrznej wyniósł -6,8 mln zł i był niższy o 65,9 mln zł r/r; rentowność na sprzedaży zewnętrznej wyniosła -21,3% i była niższa o 66,7 pkt proc. r/r.

W III kwartale 2023 roku w Segmencie Pozostała Działalność: przychody zewnętrzne ze sprzedaży wyniosły 23,6 mln zł i były niższe o 18,6 mln zł r/r (o 44,1%) głównie ze względu na niższe przychody ze sprzedaży kwasu siarkowego (niższe ceny), przy kosztach wytworzenia produktów sprzedanych oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów niższych o 16,9 mln zł (o 42,3%) oraz przy kosztach sprzedaży wyższych o 1,3 mln zł (o 83,6%); wynik na sprzedaży zewnętrznej wyniósł -2,3 mln zł i w relacji do III kwartału 2022 roku był niższy o 3 mln zł; rentowność na sprzedaży zewnętrznej wyniosła -9,9% i w relacji do analogicznego okresu 2022 roku była niższa o 11,5 pkt proc., podsumowano.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 658,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 802,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3403,29 mln zł w porównaniu z 7043,32 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 480,35 mln zł wobec 1 072,37 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 641,38 mln zł wobec 733,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 8,9 mld zł w 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)