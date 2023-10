Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 130 mln zł straty netto w III kw. 2023 r. wobec 50 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Strata operacyjna wyniosła 131 mln zł wobec 64 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 65 mln zł wobec 1 mln zł straty rok wcześniej. W III kw. 2023 roku grupa uzyskała marżę EBITDA na poziomie -6,4% wobec 0,0% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 008 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 2 125 mln zł rok wcześniej.

"Raportowany kwartał to okres wzrostu popytu, w szczególności w odniesieniu do produktów nawozowych, a także częściowo do produktów nienawozowych Segmentu Agro (głównie w odniesieniu do kwartału poprzedniego). W konsekwencji wzrósł wolumen produkcji oraz spadły zapasy nawozów. Ceny głównych produktów kształtowały się na istotnie niższym poziomie niż przed rokiem średnio o 60%. Ceny mediów energetycznych, tj. energii elektrycznej i węgla, były wyższe średnio o 89% w porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że ceny gazu ziemnego przez większość okresu utrzymywały się na stabilnym poziomie, istotnie wyższym niż poza Europą. Stabilizacji cen gazu, w porównaniu niestabilnym rokiem ubiegłym sprzyjała rekordowa produkcja energii z OZE, wysoki poziom zapełnienia europejskich magazynów gazu i średnie temperatury powyżej normy

Spółka wskazała, że w Segmencie Agro w III kw. 2023 roku nastąpił wzrost zainteresowania produktami grupy kapitałowej emitenta, głównie z powodu odbudowywania przez rolników poziomu zapasów oraz dokonywanych zakupów pod aplikację jesienną i stopniowy powrót rynku do typowych sezonowych relacji popytowo-cenowych. Sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była wyższa o 29% r/r.

W przypadku produktów nienawozowych (produkty z grupy RedNox obejmujące: Likam, NOXy i Pulnox, melamina, mocznik techniczny) okres ten charakteryzował się generalnie słabym popytem wynikającym z niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na świecie oraz importem tańszych produktów do Europy. W konsekwencji odnotowano spadek wolumenów sprzedaży o 15% r/r, jednak w relacji do II kwartału br. osiągnięto wzrost ilości sprzedanej o 63%.

Zawieszenie ceł na import do Europy amoniaku i mocznika z krajów spoza Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2023 roku (trwające od grudnia 2022 roku) było znaczącym czynnikiem, który wzmógł proces ekspansji na rynku europejskim producentów oraz produktów z regionów o znaczących przewagach kosztowych w obszarze energii, ekologii i kosztów pracy.

Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca w Segmencie Agro, uległy obniżeniu r/r w ślad za trendami rynkowymi. Należy podkreślić, że ceny gazu na rynku europejskim wciąż pozostają na zdecydowanie wyższym poziomie w porównaniu z innym regionami świata, gdzie oferowane ceny są kilkukrotnie niższe (np. amerykański indeks Henry Hub).

Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 7,7%, podano w materiale.

W Segmencie Tworzywa w III kw. 2023 roku sytuację w największym stopniu determinował niski popyt z głównych rynków zastosowań poliamidu (do produkcji którego wykorzystywany jest kaprolaktam), co było spowodowane obniżonym zapotrzebowaniem we wszystkich kluczowych segmentach - tworzywa konstrukcyjne, włókna dywanowe i folie opakowaniowe. Spadek popytu wywierał dużą presję na obniżki cen europejskich produktów, co w pewnym stopniu ograniczyło import tworzyw z rynków o dużo większej konkurencyjności kosztowej, głównie z Azji. Produkcja kaprolaktamu pozostaje nadal wstrzymana ze względu na sytuację popytowo-podażową na rynku europejskim.

"W okresie 9 miesięcy 2023 roku grupa kapitałowa emitenta uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 403 mln zł, wynik EBITDA na poziomie -480 mln zł i marżę EBITDA na poziomie -14,1%" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 8 listopada 2023 roku.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 8,9 mld zł w 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

