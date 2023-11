Software Mansion odnotowało 2,77 mln zł zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 5,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,78 mln zł wobec 7,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,91 mln zł wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,99 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 18,3 mln zł rok wcześniej.

"W prezentowanym okresie sprawozdawczym spółka osiągnęła przychody w wysokości 18 991 028,63 zł, co stanowi wzrost o ponad 3% w stosunku do III kwartału 2022 roku. Wzrost ten jest mniejszy, niż można by wnioskować ze wzrostu zespołu. Należy wziąć jednak pod uwagę to, że kwartał III 2022 roku był ostatnim kwartałem, w którym jeszcze było widać efekty po-covidowego boomu w IT, a jednocześnie złotówka wówczas była wyjątkowo słaba. Spółka prawie wszystkie przychody odnotowuje w walutach obcych, przede wszystkim w dolarze amerykańskim, którego kurs z 30 września 2022 roku był o 13% mocniejszy niż kurs z tego samego dnia bieżącego roku. Należy także odnotować, że w kwartale III 2023 roku spółka prowadziła projekty fixed-price o planowanej wartości 1 562 900 zł (przeliczając wg kursu z dnia 30 września 2023 roku) i terminie rozliczenia w kwartale IV 2023 roku. Zarząd szacuje, że ponad 75% prac związanych z tymi projektami zostało zrealizowane do dnia 30 września 2023 roku" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 8,06 mln zł zysku netto wobec 15,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 53,31 mln zł w porównaniu z 45,76 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała też, że w branży IT w roku 2022 roku rozpoczął się widoczny kryzys, którego efektem były masowe zwolnienia w wielu dużych firmach IT, które historycznie do tej pory takich zwolnień nie miały. Dodatkowo zaburzony został rynek finansowania venture capital. Spółka ocenia, że kryzys ten zaczął istotnie być odczuwalny przez polski rynek IT w pierwszym kwartale 2023. Wiele konkurencyjnych firm w Polsce także zaczęło masowo zwalniać, inne zamroziły lub ograniczyły rekrutację.

Spółka zwiększyła zatrudnienie o ok. 20% względem III kwartału 2022 roku. Na 30 września 2023 roku spółka miała 227 pracowników i współpracowników, czyli o 47 osób więcej r/r, podano.

"Obecna sytuacja na rynku IT umożliwiła nam pozyskanie większej niż kiedykolwiek liczby doświadczonych profesjonalistów. Część z nich dołączyła do zespołów R&D, odpowiedzialnych za rozwijanie naszych open-source'owych rozwiązań. Dzięki temu intensyfikujemy nasze prace w obszarze technologii React Native oraz streamingu i multimediów oraz przyspieszamy budowę kompetencji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Realizujemy także coraz większą liczbę zleceń R&D dla podmiotów zewnętrznych, co pozwala nam na zwiększenie dywersyfikacji źródeł dochodów, na którą od początku stawiamy" - powiedział prezes Software Mansion Marcin Skotniczny, cytowany w komunikacie.

Spółka w III kwartale pracowała dla 37 podmiotów, a tym samym zwiększyła liczbę klientów o ponad 19% r/r, podano.

Software Mansion specjalizuje się w takich obszarach, jak: aplikacje mobilne i webowe, infrastruktura, streaming i multimedia, blockchain, AI, d esign UX/UI i narzędzia deweloperskie dla programistów. Rozwija także własne narzędzia deweloperskie publikowane jako open-source. Branże, które korzystają z usług agencji, to m.in.: FinTech, Healthcare, nieruchomości, e-commerce czy aplikacje konsumenckie. Aktualnie wszyscy klienci pochodzą spoza Polski. Stanowią je w większości start-upy z finansowaniem sięgającym nawet miliarda dolarów. Spółka w październiku 2023 r. zadebiutowała na rynku NewConnect.

