Herkules odnotował 3,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 6,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,81 mln zł wobec 2,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,02 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 39,8 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa odnotowała spadki sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych w porównaniu do okresu porównywalnego. Łączne zmniejszenie skonsolidowanej sprzedaży wyniosło 18%. Istotnym niepowodzeniem na tym polu jest spadek sprzedaży w podstawowym segmencie operacyjnym, jakim jest wynajem żurawi wieżowych. Do sierpnia br. utrzymała się tendencja malejących obrotów, co można było wiązać ze stagnacją głównie na rynku mieszkaniowym, która była konsekwencją wysokiego poziomu stóp procentowych i ograniczeniem akcji kredytowej. Odczyty sprzedaży we wrześniu wskazują na nieznaczną poprawę sytuacji, co wynika ze zwiększonego wykorzystania parku maszynowego, obarczonego jednak niską marżowością projektów. Ponownie pozytywnie w prezentowanym okresie wyróżnia się działalność działu żurawi gąsienicowych i energetyki wiatrowej, który przynosi wysoki poziom przychodów i rentowności, a jego maszyny wciąż mają blisko 100% poziom wykorzystania" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 68,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 8,1 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 92,98 mln zł w porównaniu z 113,13 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 18,21 mln zł wobec 20,38 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Kluczowym zdarzeniem zaistniałym w III kwartale 2023 r. było złożenie w dniu 25 lipca przez Herkules S.A. wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości. Przesłanką do powyższych działań była materializacji wymagalności długu wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu poręczenia za zobowiązania spółki powiązanej Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. powstałe w wyniku realizacji projektu łączności kolejowej GSMR. Po analizie i ocenie sytuacji spółki dominującej przez powołanego Tymczasowego Nadzorcę Sądowego, w dniu 7 listopada 2023 r. zostało otwarte postępowanie układowe. Obecnie spółka jest w trakcie przygotowywania analiz i materiałów dla celów sporządzenia planu restrukturyzacyjnego oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z otwartym postępowaniem układowym.. W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą odstąpienia przez spółkę powiązaną od kontraktu GSMR, na dzień 30 czerwca 2023 r. spółka dominująca ujęła rezerwę na zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego, która obciążyła jednostkowy i skonsolidowany wynik kwotą 63,2 mln zł i na dzień bilansowy 30 września 2023 r. wartość ta (powiększona o naliczone przez bank należności uboczne) decyduje o kształcie niniejszego sprawozdania i osiągniętym w okresie minionych dziewięciu miesięcy wyniku finansowym" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 68,69 mln zł wobec 10 mln zł straty rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)