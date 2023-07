Herkules złożył wniosek o otwarcie postępowania układowego i równolegle - wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka, tłumacząc, że to konieczność ze względu na zaistnienie stanu zagrożenia niewypłacalnością Herkules, będącego następstwem negatywnych skutków nierentownego kontraktu, zawartego w 2018 roku z PKP Polskie Linie Kolejowe na budowę ogólnopolskiego systemu łączności GSM-R na liniach kolejowych, podała spółka.

"Wnioskowane postępowanie układowe ma na celu uniknięcie upadłości Herkules poprzez restrukturyzację zadłużenia związanego w znacznej mierze z kontraktem GSM-R i wdrożenie planu naprawczego. Nawiązując współpracę z wierzycielami, chcemy uzdrowić sytuację finansową spółki i rozwiązać związane z nią problemy. Herkules SA zachowuje ciągłość operacyjną, będzie aktywnie pozyskiwać nowe zlecenia, a także realizować już pozyskane projekty. Biznes obciążają zobowiązania związane z zabezpieczeniami nierentownego kontraktu GSM-R" - czytamy w komunikacie.

Spółka przekazała, że przyczyną zaistnienia w/w stanu są następstwa zawartej 29 marca 2018 r. umowy. Stroną umowy była Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji - spółka celowa należąca do Grupy Herkules, natomiast Herkules zapewniała jej finansowanie, jak również poręczyła Bankowi Gospodarstwa Krajowego m. in. za jej (spółki zależnej) zobowiązania wynikające z gwarancji bankowych związanych z kontraktem GSM-R, których beneficjentem były PKP Polskie Linie Kolejowe.

"Kontrakt został zawarty na warunkach cenowych oferty z roku 2017, a zatem w całkowicie odmiennych realiach rynkowych. W kolejnych latach pojawiły się mające znamiona siły wyższej problemy związane z realizacją tego przedsięwzięcia. To przede wszystkim pandemia SARS-CoV-2, wojna w Ukrainie i idące za tym niespotykane wzrosty cen surowców, materiałów, usług budowalnych i czynników energii oraz galopująca inflacja" - podano.

Spółka wskazała, że brak porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe odnośnie do renegocjacji - w zaistniałych warunkach gospodarczych - warunków kontraktu, jak i pozostałe spory z zamawiającym, doprowadziły do otwarcia postępowania sanacyjnego Herkules Infrastruktura w restrukturyzacji.

"Zarządca Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji, na podstawie zgody wyrażonej przez Sędziego - Komisarza, odstąpił od kontraktu GSM-R. W dalszej kolejności, PKP Polskie Linie Kolejowe wystąpiły do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskami o wypłatę z gwarancji bankowych wystawionych w związku z kontraktem (na zlecenie Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji). W rezultacie tych wystąpień, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe kwotę przeszło 47 mln zł, co skutkowało powstaniem po stronie spółki zależnej, jak i Herkules jako poręczyciela, zobowiązania do zwrotu tej kwoty na rzecz BGK wraz z odsetkami" - czytamy dalej.

"Brak możliwości wykonania tego zobowiązania (w ramach odpowiedzialności z tytułu poręczenia) jest jedną z głównych przyczyn zaistnienia stanu zagrożenia niewypłacalnością Herkules" - podała spółka.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

