Herkules odnotował 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 98 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,97 mln zł wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 7,97 mln zł wobec 5,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,1 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 43,02 mln zł rok wcześniej.

"Działalność grupy kapitałowej Herkules wciąż jest pod wpływem słabnącej koniunktury sektora budowlanego. I kwartał 2023 r. stał pod znakiem malejącej sprzedaży działu żurawi wieżowych w stosunku do ostatnich miesięcy 2022 r. Kluczowym osiągnięciem jest utrzymanie nieco wyższej rentowności podstawowego segmentu usług dźwigowych w porównaniu do IV kwartału roku poprzedzającego przy sprzedaży o 7% niższej. Istotnym czynnikiem jest tutaj obszar energetyki wiatrowej, który od czasu pozyskania nowej maszyny dedykowanej przede wszystkim do

tych celów, przynosi blisko trzykrotność przychodów w stosunku wcześniejszych okresów i poprawę rentowności na sprzedaży" - czytamy w raporcie.

"W porównaniu prezentowanego kwartału do ostatnich miesięcy roku poprzedzającego zdecydowanie spadły o ponad 60% obroty w segmencie budownictwa telekomunikacyjnego, a jednocześnie wzrosłą rentowność tego działu, co ma związek ze spowolnieniem realizacji projektu GSMR obarczonego istotną stratą, a następnie odstąpieniem spółki Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. od kontraktu kolejowego w lutym 2023 r."- dodano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 0,17 mln zł wobec 2,39 mln zł straty rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

