Pekabex odnotował 15,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 20,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 19,62 mln zł wobec 27,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410,92 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 417,58 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 60,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 47,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 183,21 mln zł w porównaniu z 1 255,54 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 111,51 mln zł wobec 90,22 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Produkcja zrealizowana od stycznia do września 2023 roku wyniosła 160 263,1 m3 podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosła 205 723,1 m3. Zmniejszenie produkcji związane jest z mniejszym poziomem zamówień na konstrukcje prefabrykowane w 2023 roku. Powyższe ma związek, jak opisano poniżej - z niepewnością gospodarczą na rynku i wstrzymywaniem się inwestorów z realizacją inwestycji. Zmniejszenie wielkości zamówień w segmencie realizacji kontraktów-prefabrykacji miał wpływ na zmniejszenie przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej; w okresie 9 miesięcy 2023 roku wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 1 183 212 tys. zł i była niższa o 72 323 tys. zł, tj. o 5,76% w porównaniu do przychodów netto za trzy kwartały 2022 roku. Spadek przychodów odnotowano głównie w segmencie realizacji kontraktów - prefabrykacji (spadek o 118 745 tys. zł, tj. o 14,9% w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 roku). Wynik operacyjny segmentu wyniósł 87 757 tys. zł (spadek o 23 025 tys. zł, tj. o 20,8% w stosunku do trzeciego kwartału 2023 roku). Wzrost odnotowano natomiast w segmencie realizacja kontraktów - usługi budowlane (wzrost o 19 431 tys. zł, tj. o 4,6% w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 roku), a także w segmencie usługi budowlane (wzrost o 513 tys. zł, tj. 1,9%). W trzecim kwartale 2023 roku przychody z segmentu realizacja projektów deweloperskich wyniosły 26 260 tys. zł. W ramach tego segmentu zostały ujawnione przychody z zakończonej inwestycji budowy osiedla Casa Fiore w Międzylesiu" - czytamy w raporcie.

Spadek przychodów Grupy, w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 roku, jest widoczny szczególnie na rynku polskim - spadek o 11,4% oraz na rynku skandynawskim - spadek o 10,1% Odzwierciedla to obecną sytuację w branży budowlanej w tych krajach. Dekoniunktura gospodarcza oraz sytuacja geopolityczna, a także inflacja i wysokie koszty finansowania inwestycji wpłynęły na zahamowanie aktywności w tym sektorze gospodarki. Dodatkowo, na rynku nieruchomości w Szwecji obserwowany jest najsilniejszy od lat 90-tych XX wieku kryzys, który ma bezpośrednie przełożenie na wyniki Grupy, Skandynawia, bowiem jest dużym i ważnym obszarem działalności Grupy. Wzrost przychodów zanotowano natomiast na rynku niemieckim, w porównaniu z przychodami trzeciego kwartału 2022 roku, jest to wzrost o 27,3% Jest to związane ze zwiększeniem obecności Grupy na tamtejszym rynku, co jest zgodne ze strategią dywersyfikacji geograficznej, wyjaśniono.

"Mimo spadku przychodów, wynik operacyjny wypracowany przez wszystkie segmenty Grupy za trzy kwartały 2023 roku wzrósł o 20 130 tys. zł tj. o 28,87% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wynik EBITDA za 9 miesięcy 2023 roku wyniósł 111 510 tys. zł i był wyższy o 21 294 tys. zł (23,60%) od wyniku EBITDA osiągniętego za 9 miesięcy 2022 roku. Zysk netto [ogółem] wyniósł 61 006 tys. zł i był wyższy o 12 357 tys. zł (25,40%) od zysku netto wypracowanego w trzech kwartałach w 2023 roku. Rentowność netto sprzedaży Grupy na koniec września 2023 roku wyniosła 5,16% i była wyższa o 1,29 pkt proc. niż wartość wskaźnika na koniec trzeciego kwartału 2023 roku. Pozytywny wpływ na poziom rentowności sprzedaży miała w szczególności realizacja kontraktów w pierwszym półroczu 2023 roku , ponieważ Grupa realizowała kontrakty, których koszty były szacowane w oparciu o ceny materiałów z 2022 roku. Rzeczywisty poziom kosztów był niższy niż zakładany. Nie zrealizowała się również część ryzyk, na które Grupa założyła rezerwy (szczególnie w segmencie realizacja kontraktów - usługi budowlane)" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 43,69 mln zł wobec 8,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów "pod klucz" oraz rozwija działalność deweloperską. Produkcja realizowana jest w pięciu fabrykach w Polsce zlokalizowanych w Poznaniu, dwóch w Gdańsku, Mszczonowie (k. Warszawy) i Bielsku Białej oraz w zakładzie w Niemczech. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

