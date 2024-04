Pekabex odnotował 69,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 66,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 110,39 mln zł wobec 100,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 139,43 mln zł wobec 127,68 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 566,24 mln zł w 2023 r. wobec 1 677,95 mln zł rok wcześniej.

"Są to dobre wyniki, jednak rok 2023 był kolejnym rokiem gwałtownych zmian, koniunktura była bardzo zmienna: w drugiej połowie roku obserwowaliśmy znaczące pogorszenie klimatu inwestycyjnego, dużą konkurencyjność i walkę o zlecenia. Był to rzeczywiście wymagający okres, odczuliśmy skutki kryzysu nieruchomościowego i spadków cen w Zachodniej Europie, szczególnie w Niemczech i Szwecji" - napisał prezes Robert Jędrzejowski w liście dołączonym do raportu.

"Jednak biorąc pod uwagę megatrendy, spodziewamy się znaczącej poprawy koniunktury. Wierzymy, że nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnych miast, szczególnie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na mieszkania w Polsce i Europie, zapowiedzi rządzących w zakresie wzmocnienia samorządowego segmentu rynku mieszkaniowego, jak i krótki okres na wykorzystanie przyznanych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 48,52 mln zł wobec 19,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów "pod klucz" oraz rozwija działalność deweloperską. Produkcja realizowana jest w pięciu fabrykach w Polsce zlokalizowanych w Poznaniu, dwóch w Gdańsku, Mszczonowie (k. Warszawy) i Bielsku Białej oraz w zakładzie w Niemczech. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

