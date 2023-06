Zarząd Pekabexu szacuje, że udział sprzedaży eksportowej wyniesie ok. 30 proc. w tym roku, ale docelowo chciałby, żeby był jeszcze o nawet 10 pkt proc. większy, poinformowała wiceprezes Beata Żaczek.

"Eksport stanowił 27 proc. w I kwartale, a 26 proc. to był ubiegły rok. Nasze docelowe oczekiwania całości to myślę, powyżej 30 proc., do 40 proc. chcielibyśmy, żeby stanowił eksport. Natomiast w tym roku tyle nie będzie. Rząd wielkości myślę, że będzie ok. 30%, a za cel sobie stawiamy zwiększenie" - powiedziała Żaczek podczas konferencji prasowej.

W I kw. br. grupa miała 387,1 mln zł przychodów

Wcześniej spółka podawała, że ma ambicje bycia w Top-5 na europejskim rynku i osiągnięcia ponad 30-proc. udziału sprzedaży na rynkach zagranicznych, głównie w Europie Zachodniej i Skandynawii. W realizacji tych założeń ma pomóc przeprowadzona wcześniej akwizycja na rynku niemieckim (zakład produkcyjny w Marktzeuln - Bawaria) oraz działająca spółka deweloperska, która realizuje pilotażową inwestycję Grupy - apartamenty Stadtvilla na ekskluzywnym przedmieściu Berlina. Pekabex zamierza zwiększyć sprzedaż na rynku niemieckim oraz skandynawskim, głównie poprzez rozwój segmentu generalnego wykonawstwa inwestycji, a także oferowanie nowych produktów oraz coraz bardziej zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań w zakresie prefabrykacji. Rosnące zaznaczenie obecności na zagranicznych rynkach mieszkaniowych będzie zaś wspierała oferta spółki P.Homes, realizującej projekty domów jednorodzinnych w technologii prefabrykacji.

Żaczek powiedziała także, że Pekabex planuje kolejne projekty deweloperskie.

"Planujemy kolejne. Szukamy nowych gruntów, lokalizacji" - poinformowała podczas konferencji.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

