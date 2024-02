Romuald Kalyciok, prezes i akcjonariusz Suneksu, zaoferuje w procesie ABB (przyśpieszonej budowy księgi popytu) do 2 mln akcji, stanowiących do 9,86% kapitału spółki, podał Sunex. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na akwizycje na rynku niemieckim oraz rozwój infrastruktury produkcyjnej w Raciborzu.

Spółka przekonuje, że szybko pozyskane środki dadzą elastyczność w procesach nabycia aktywów oraz wzmocnią pozycję negocjacyjną.

Przedmiotem transakcji będą istniejące i dopuszczone do obrotu akcje Suneksu pożyczone przez Romualda Kalycioka od kontrolowanej przez niego spółki Polska Ekologia.

Zarząd zakłada, że po przeprowadzeniu ABB Sunex w ramach możliwego kapitału docelowego przeprowadzi emisję skierowaną do Romualda Kalycioka. Celem takiej operacji jest, by po przeprowadzeniu podwyższenia kapitału prezes posiadał, pośrednio i bezpośrednio, taką samą liczbę akcji spółki jak przed ABB. W ramach podwyższenia planowane jest wyemitowanie takiej samej liczby akcji, po takiej samej cenie jak ustalona w ABB (przyśpieszonej budowy księgi popytu). Finalnie, nowo wyemitowane akcje objęte przez Kalycioka zostaną zwrócone do kontrolowanej przez niego spółki Polska Ekologia tytułem spłaty pożyczki, wyjaśniono.

"Naszym celem jest przyspieszenie wzrostu sprzedaży na strategicznym dla nas rynku niemieckim. Od kilku miesięcy przyglądamy się potencjalnym podmiotom do przejęcia na tym rynku. Interesują nas spółki instalacyjne z dostępem do rynku i siecią serwisową, które mogłyby zwiększyć sprzedaż naszych produktów w Niemczech. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z - naszym zdaniem - atrakcyjnymi podmiotami. Pozyskując środki od inwestorów chcemy zabezpieczyć kwestie finansowania ewentualnej transakcji i rozwoju infrastruktury produkcyjnej w naszym zakładzie w Raciborzu" - powiedział Kalyciok, cytowany w komunikacie.

ABB będzie prowadzone w formie subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej skierowanej do maksymalnie 149 inwestorów lub do inwestorów kwalifikowanych, lub do inwestorów mogących nabyć akcje za minimum 100 tys. euro. Pośredniczącym w transakcji jest Dom Maklerski Q Securities.

Po przeprowadzeniu ABB Romuald Kalyciok i Polska Ekologia zadeklarowali podpisanie z Domem Maklerskim Q Securities umowy lock-up zakładającej 12-miesięczny okres ograniczenia możliwości sprzedaży pozostałych posiadanych akcji (w tym także akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia).

Sunex jest producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

