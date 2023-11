Sunex odnotował 2,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 13,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 6,52 mln zł wobec 17,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,41 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 84,21 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 21,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 27,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 270,06 mln zł w porównaniu z 209,94 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 35,5 mln zł wobec 39,4 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Spółka wskazała, że w III kwartale 2023 r. spółka odczuwała spowolnienie na rynkach, które było spowodowane wysokimi stopami procentowymi w strefie euro i ograniczeniem inwestycji. Słabsza sprzedaż wymusiła obniżki cen oferowanych produktów i usług, co przełożyło się na zmniejszenie marż. Poprawę koniunktury spółka przewiduje najwcześniej po I kw. 2024 r.

"W strefie euro, w tym na kluczowych dla nas rynkach niemieckim i austriackim, a także w Polsce, widzimy spowolnienie gospodarcze spowodowane wysokimi stopami procentowymi. To negatywnie wpływa na inwestycje, a co za tym idzie także na popyt na nasze produkty. Niższe, niż w 2022 r., są ceny naszych produktów i usług, które osiągamy, a w efekcie także marże. Rozbudowujemy na całą Austrię sieć sprzedaży, serwisu i montażu przejętej firmy Krobath i poszerzamy jej ofertę o wyroby Sunex. Oczekujemy, że efekty tych działań będą widoczne w przychodach od II kwartału 2024 r. Planujemy też budowę sieci sprzedaży - na bazie przedstawicieli handlowych - na wszystkich najważniejszych rynkach europejskich" - powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Sunex Marek Kossmann, cytowany w komunikacie.

Spółka wskazała, że zagraniczne rynki, które w porównaniu z Polską charakteryzują się większą stabilnością i przewidywalnością, wygenerowały w trzech kwartałach 2023 r. ponad 228 mln zł skonsolidowanych przychodów Sunex (wobec 141 mln zł w tym okresie przed rokiem), z czego 137,9 mln zł zapewniły Niemcy (wobec 124,9 mln zł w tym okresie w 2022 r.).

"Pojawienie się w III kwartale tego roku informacji o nowych założeniach wsparcia OZE w Niemczech w dużej mierze wstrzymało popyt na tym rynku. Szacuje się, że gospodarstwa domowe będą mogły uzyskać łącznie nawet do 70% kosztów. Według nowych przepisów, wszystkie tamtejsze systemy grzewcze do 2045 r. będą musiały korzystać z OZE. Będzie można wykorzystywać w nich wiele opcji: podłączenie do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, na biomasę, hybrydowe, bazujące na energii z PV, a także gazowe 'H2-Ready' (grzejniki, które można przekształcić na zasilanie w 100% wodorem odnawialnym). Branża OZE ma bardzo dobre perspektywy i oczekujemy poprawy koniunktury najwcześniej po I kwartale 2024 r." - powiedział prezes Sunex Romuald Kalyciok, cytowany w komunikacie.

Sunex zaznaczył też, że zgodnie z planem realizuje inwestycje. W Raciborzu rozbudowuje halę magazynową ( będzie ukończona w IV kw. br.), a w hali produkcyjnej zainstalował w pełni automatyczną, innowacyjną linię technologiczną (niezbędną do zakończenia prac B+R dotowanych przez NCBiR dla projektu "Opracowanie Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE wytwarzanego w ramach autorskiej technologii produkcji o wysokim poziomie automatyzacji"). W lipcu 2023 r. Sunex złożył wniosek o dofinansowanie wartego 45 mln zł projektu rozwoju zasobników kompozytowych. Spółka pracuje też nad rozwojem technologii wodorowych i ich powiązaniem z obecną oraz planowaną ofertą produktów.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 24,04 mln zł wobec 26,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Sunex jest producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

