Digital Network zamierza opublikować rekomendację ws. dywidendy za 2023 r. na przełomie I i II kwartału, poinformował zarząd. Capex na 2024 r. planowany jest na poziomie porównywalnym r/r.

"Prognozowany wynik netto wynosi 22 mln. W tym 7 mln dotyczy spółki 'Na Ekranie'. Kwota dywidendy na razie nie została określona (zarząd planuje rekomendację w tym zakresie na przełomie 1q i 2q)" - napisał zarząd na czacie zorganizowanym przez Stockwatch.

"Porównywalny do 2023" - napisał także, pytany o CAPEX planowany na 2024 rok.

Spółka zakłada rozwój liczby ekranów o 10% w bieżącym roku, dodano.

Zarząd poinformował także, że na obecnym etapie rozwój organiczny jest celem strategii. Z kolei sama spółka mogłaby być celem przejęcia.

"Możemy być targetem. Firmy te wywodzą się z tradycyjnego outdoor i do tej pory właściciele nie byli zainteresowani ekspansją w Polsce. Dynamika rozwoju rynku może to w najbliższym czasie zmienić" - napisał zarząd, pytany czy główni gracze na rynku reklamy, którzy nie weszli dotąd w segment digital out-of-home (DOOH) mogą być zainteresowani przejęciem ze względu na słabą własną pozycję.

Digital Network poinformował też, że co roku podnosi ceny o 10% głównie z powodu inflacji i waloryzacji cen - tak było w 2023 r. i będzie w tym.

Niedawno prezes Digital Network Agnieszka Godlewska poinformowała w wywiadzie z ISBtech, że zakłada 10-15% średniorocznego tempa rozwoju sieci ekranów cyfrowych. Priorytetem są przede wszystkim akwizycje lokalizacji premium. Przewidywała także dynamiczne zwiększanie marży i zysków.

Digital Network to notowana na rynku głównym GPW spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Zarządza siecią 20 000 ekranów LED oferując zasięgi reklamowe, dzięki którym dociera z kampaniami do 6,2 mln osób dziennie. Infrastruktura reklamowa spółki jest mocno zdywersyfikowana zarówno pod względem lokalizacji jak i wielkości nośników, dzieląc się na ekrany wewnętrzne (indoor) jak i zewnętrzne (outdoor). Ekrany zlokalizowane są zarówno w centrach miast, przy najbardziej ruchliwych arteriach komunikacyjnych, na dworcach kolejowych, lotniskach, jak i w galeriach handlowych, salonach prasowych i siłowniach.

(ISBnews)