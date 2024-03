Digital Network podwyższył prognozę przychodów do 64,28 mln zł w 2023 r. (wzrost o 32,8% r/r/), EBIT do wysokości 22,73 mln zł (wzrost o 55,5% r/r/), EBITDA do 33,25 mln zł (wzrost o 39,8% r/r) i zysk netto do 24,73 mln zł (wzrost o 126,9% r/r), podała spółka.

"Przychody ze sprzedaży: 64 282 tys. zł (wzrost o 5,9% vs. wcześniejsza prognoza)

Zysk z działalności operacyjnej: 22 733 tys. zł (wzrost o 13% vs. wcześniejsza prognoza)

Reklama

EBITDA: 33 249 tys. zł (wzrost o 10,4% vs. wcześniejsza prognoza)

Zysk netto: 24 726 tys. zł (wzrost o 12,4% vs. wcześniejsza prognoza)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zarząd spółki zwrócił uwagę, że istotny wpływ na ostateczny wynik roczny 2023 ma zdarzenie jednorazowe (one-off) w postaci sprzedaży udziałów spółki zależnej naEkranie.pl. Zysk rozpoznany na tej transakcji wyniósł ostatecznie 7 332 tys. zł.

W przypadku wykonania skorygowanej prognozy, istotnej poprawie ulegną wskaźniki rentowności, które będą prezentować się w sposób następujący: rentowność operacyjna - 35% (wobec 30% w 2022 r.), rentowność EBITDA - 52% (wobec 49%) oraz rentowność netto - 38% (wobec 23%), podano również.

Digital Network to spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ponad 20 000 ekranów reklamowych zlokalizowanych w całej Polsce. Cyfrowe nośniki znajdują się w centralnych punktach największych miast, na dworcach kolejowych, lotniskach, a także w galeriach handlowych, pocztach oraz siłowniach w całej Polsce. Zdywersyfikowana sieć ekranów zapewnia ogólnopolskie zasięgi reklamowe oraz dotarcie realizowanych kampanii do ponad 6,2 mln konsumentów dziennie.

(ISBnews)