Zarząd Digital Network zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2023 r. w łącznej wysokości 17,08 mln zł, tj. 4,1 zł na jedną akcję, podała spółka. W wypłacie dywidendy nie będą uczestniczyć akcje własne spółki.

Digital Network to spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ponad 20 000 ekranów reklamowych w całej Polsce.

(ISBnews)