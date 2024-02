M Food odnotowało 0,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 0,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,11 mln zł wobec 0,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,29 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 54,53 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2023 przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 28 288,8 tys. zł i były niższe o 48,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Niższe przychody ze sprzedaży osiągnięte w IV kwartale 2023 roku w porównaniu do IV kwartału 2022 roku wynikały ze spadku cen zakupu i sprzedaży miodu o ponad 36,18%, które po wzroście po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie zaczęły spadać i stabilizować się na wcześniejszych poziomach. Kolejnym czynnikiem był wyraźny spadek popytu w krajach Unii Europejskiej" - czytamy w raporcie.

"W kolejnych kwartałach spółka spodziewa się dalszej stabilizacji cen zakupu i sprzedaży. Jednak trwanie konfliktu zbrojnego w Ukrainie może przynieść trudny do określenia wpływ na ukształtowanie ceny miodu nie tylko w Europie ale i na całym świecie. Ukraina jest największym eksporterem miodu europejskiego do krajów Unii Europejskiej. Drugim czynnikiem znacząco wpływającym na ceny miodu jest popyt rynkowy. Spółka przewiduje, że w najbliższych kwartałach wzrośnie nieznacznie. Dopiero czwarty kwartał roku powinien przynieść znaczący wzrost" - czytamy dalej.

W całym 2023 r. spółka miała 2,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 118,14 mln zł w porównaniu z 192,85 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w całym 2023 r. wyniosła 30 tys. zł wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej.

M Food to polska spółka holdingowa, jeden z czołowych graczy na rynku obrotu miodem i produktami pszczelimi w Europie oraz największy w Europie Środkowo-Wschodniej gracz w tym sektorze. Jest obecna na czterech kontynentach. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2011 r.

(ISBnews)