Mercor odnotował 13,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) wobec 11,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 15,8 mln zł wobec 19,92 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 20,71 mln zł wobec 24,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 145,41 mln zł w III kw. 2023/2024 wobec 167,29 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Sprzedaż zagraniczna w ostatnim kwartale spadła o 22,4% r/r do 68,88 mln zł, a sprzedaż w Polsce - o 2,5% r/r do 76,54 mln zł.

W I-III kw. r.obr. 2023/2024 (kwiecień-grudzień 2023) spółka miała 43,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 32,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 446,27 mln zł w porównaniu z 469,28 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 62,42 mln zł wobec 68,54 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

"Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników finansowych po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2023/2024. Co ważne, utrzymaliśmy wysokie przychody. W konsekwencji podjętych przez nas działań, nasz zysk netto w III kwartale był wyższy rok do roku o 2,8%. Skumulowany zysk netto po trzech kwartałach roku także był lepszy w porównaniu do analogicznego okresu w minionym roku. Należy przypomnieć o zdarzeniu jednorazowym z II kwartału, kiedy to w wyniku zakończonych postępowań otrzymaliśmy zwrot zapłaconego podatku dochodowego z odsetkami, co zwiększyło zysk netto Grupy o ok. 10,5 mln zł" - skomentował prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż zagraniczna w okresie trzech kwartałów spadła o 7,6% r/r do 216,12 mln zł, a sprzedaż w Polsce - o 2,2% r/r do 230,15 mln zł.

"W III kwartale, jak i po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2023/2024 odnotowaliśmy nieznacznie lepszą sprzedaż na rynku polskim niż na rynkach zagranicznych. Jednocześnie są rynki, na których w ostatnim czasie odnotowaliśmy istotne wzrosty. Należy tu wymienić przede wszystkim rynek brytyjski, na którym po trzech kwartałach roku obrotowego urośliśmy o blisko 68%, a także rynek rumuński, gdzie w tym samym okresie zwiększyliśmy nasze przychody o ponad 60%. Niezmiennie intensywnie pracujemy nad naszym rozwojem poza granicami Polski, przede wszystkim mocno stawiając na innowacyjność Grupy, a także elastyczne i indywidualne podejście do potrzeb klientów. Przykładem naszego innowacyjnego działania jest rozwój mcr Tech Lab, czyli spółki z Grupy, która pracuje nad rozwiązaniami z obszaru przemysłu 4.0" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2023/2024 wyniósł 34,07 mln zł wobec 14,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)