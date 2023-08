Mercor odnotował 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominującego w I kwartale roku obrotowego 2023/2024 (kwiecień-czerwiec 2023) wobec 10,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 15,52 mln zł wobec 16,92 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 20,49 mln zł wobec 21,38 mln zł zysku rok wcześniej, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 152,21 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 135,01 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 pokazują naszą dobrą sytuację operacyjną i finansową. Cieszą dwucyfrowe wzrosty przychodów i zysku netto rok do roku. Utrzymujemy solidny poziom marż. Dlatego jako zarząd zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy w wysokości 1,51 zł na akcję. Oznacza to, że chcemy przeznaczyć na ten cel 23,5 mln zł, czyli ok. połowę wyniku netto Grupy" - powiedział prezes Mercor Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

"Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 48,5 mln zł, czyli na porównywalnym poziomie co w analogicznym okresie ub.r. Z kolei w okresie ostatnich sześciu miesięcy, czyli od lutego do lipca 2023 roku, Grupa pozyskała zamówienia o wartości ok. 315,8 mln zł wobec 294,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7%" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 7,24 mln zł wobec 7,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

