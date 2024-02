Mercor spodziewa się, że wartość pozyskiwanych zleceń w I kwartale roku kalendarzowego 2024 będzie niższa w ujęciu rocznym, natomiast w II półroczu br. oczekuje ożywienia na rynku, co powinno dać efekt powrotu do wyższych poziomów zamówień, poinformował prezes Krzysztof Krempeć.

"Poziom zamówień w ramach Grupy jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Oceniamy, że wartość pozyskiwanych zleceń w pierwszym kwartale roku kalendarzowego 2024 będzie niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to związane z mniejszą liczbą budów w końcowej fazie wykończenia (czyli okresu naszej pracy), w związku z opóźnieniami wywołanymi zimą (pogoda uniemożliwiła pracę na dachach) oraz bardzo wysoką bazą z ubiegłego roku z powodu kilku wyjątkowych zamówień w tamtym okresie. Spodziewamy się ożywienia na rynku w drugiej połowie roku, bazując na relacjach i planach naszych partnerów, firm projektowych i budowlanych. Powinno dać to efekt powrotu do wyższych poziomów zamówień" - powiedział Krempeć, cytowany w komunikacie.

Prezes podkreślił, że w III kwartale roku obrotowego (październik-grudzień 2023), jak i po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2023/2024 Mercor odnotował nieznacznie lepszą sprzedaż na rynku polskim niż na rynkach zagranicznych.

Sprzedaż zagraniczna w okresie trzech kwartałów spadła o 7,6% r/r do 216,12 mln zł, a sprzedaż w Polsce - o 2,2% r/r do 230,15 mln zł. Sprzedaż ogółem spadła w ciągu 9 miesięcy o 4,9% r/r do 446,27 mln zł.

Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

