Mercor odnotował 18,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (lipiec-wrzesień 2023) wobec 10,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 16,76 mln zł wobec 18,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 21,22 mln zł wobec 22,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 148,65 mln zł w II kw. r. obr. 2023/2024. wobec 166,98 mln zł rok wcześniej.

W I poł. r. obr. 2023 (kwiecień-wrzesień 2023) spółka miała 30,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 20,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 300,86 mln zł w porównaniu z 301,99 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 41,71 mln zł wobec 43,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Oceniamy nasze wyniki za pierwszą część roku obrotowego 2023/24 jako dobre. Przede wszystkim utrzymaliśmy wysokie przychody, które podobnie jak rok temu przekroczyły granicę 300 mln zł. W wyniku zakończonych postępowań otrzymaliśmy zwrot zapłaconego podatku dochodowego z odsetkami, co zwiększyło zysk netto Grupy o ok. 10,5 mln zł" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2023/24 Grupa wygenerowała przychody z rynku krajowego na poziomie 51,1% przychodów, czyli 153,6 mln zł. Z kolei 48,9% sprzedaży, czyli 147,2 mln zł, pochodziła z rynków zagranicznych, podano.

"Pod względem pozyskiwanych zamówień III kwartał roku obrotowego 2023/24 rozpoczął się dla nas udanie. W październiku br. Grupa pozyskała zamówienia o wartości ok. 58,5 mln zł w porównaniu z wartością 45,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 28%. Biorąc pod uwagę półroczny okres, czyli od maja do października 2023 r., Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 331,5 mln zł wobec 297,9 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 11%" - dodał Krempeć.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 25,28 mln zł wobec 9,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)