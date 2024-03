Asseco BS odnotowało 95,03 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 85,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 109,44 mln zł wobec 100,77 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 145,07 mln zł wobec 130,8 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Jednostkowe przychody operacyjne sięgnęły 380,54 mln zł w 2023 r. wobec 338,52 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Marża zysku brutto na sprzedaży w 2023 roku spadła r/r o 0,6 pkt. proc. do 40,7%, marża zysku EBITDA wyniosła 38,1% wobec 38,6% w 2022 r., natomiast marża zysku netto spadła o 0,2 pkt. proc. do 25%, podano.

"W roku 2023 konsekwentnie pracowaliśmy nad stałym, zarówno technologicznym, jak i funkcjonalnym rozwojem oferowanych przez nas produktów i usług. Jednocześnie tworzyliśmy nowe rozwiązania, które w najbliższej przyszłości poszerzą ofertę naszej spółki. Cały czas realizując projekty wdrożeniowe u klientów w Polsce i za granicą" - napisał prezes Asseco Business Solutions Wojciech Barczentewicz w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

Reklama

"Zgodnie ze strategią Asseco Business Solutions (jako nowoczesnego i godnego zaufania dostawcy rozwiązań dla biznesu), nasze działania koncentrowały się na kilku kluczowych obszarach. Pierwszym z nich jest dbanie o to, by nasi klienci zawsze pracowali na aplikacjach zgodnych z aktualnymi przepisami prawa. Dlatego też w roku 2023 skupiliśmy się na dostosowaniu naszych produktów klasy ERP do wymagań KSeF (Krajowego Systemu eFaktur). Oprócz zapewnienia klientom automatycznej obsługi KSeF opracowaliśmy dla nich szereg usług wspólnych (jak np. Businesscheck, Businessbank), dzięki którym przejście na wkrótce obowiązkowe fakturowanie elektroniczne staje się okazją do automatyzacji kolejnych procesów biznesowych" - dodał.

Podkreślił, że wspomniane działania wpisują się w kolejny element strategii, jakim jest cyfryzacja procesów, zwłaszcza szeroko rozumianego obiegu dokumentów.

"Wprowadzamy ją do naszych systemów i usług pod hasłem Asseco Paperless: z jednej strony zastępowania papieru dokumentami elektronicznymi, a z drugiej automatyzacji przepływu poszczególnych dokumentów. Dzięki usługom wspólnym (Businesslink, SEOD, Portale HR) nasze systemy ERP w jeszcze większym stopniu są w stanie usprawniać procesy biznesowe przedsiębiorców" - powiedział prezes.

"Szczególny nacisk położyliśmy też systematyczną implementację w naszych produktach i usługach (zarówno systemach ERP, jak i systemach wsparcia sprzedaży SFA) technologii sztucznej inteligencji (AI), między innymi w zakresie automatyzacji wybranych procesów, udostępnienia użytkownikom inteligentnych asystentów, analiz predykcyjnych, mechanizmów rekomendacji biznesowych, rozpoznawania obrazu, podpowiedzi w obiegu dokumentów czy automatycznej adaptacji interfejsów (UX/UI)" - dodał.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 338,5 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)