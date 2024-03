Gremi Media odnotowało 4,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 5,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 6,82 mln zł wobec 8,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,86 mln zł w 2023 r. wobec 97,39 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2023 był dla biznesu rokiem wyzwań, związanych z rosnącą do rekordowych poziomów inflacją a co za tym idzie ogromną presją kosztową. Był to rok, w którym grupa kapitałowa Gremi Media przyspieszyła inwestycje środków własnych w rozwój segmentu digital upatrując w tym szansy na budowanie silnej pozycji mediowej wobec zmniejszających się przychodów i rosnących kosztów w segmencie prasowym. Inwestycje te, jakkolwiek długoterminowe, już w 2023 roku przyniosły efekty w postaci dwukrotnego wzrostu popularności naszych witryn w Internecie (czerwiec 2022 r. do czerwca 2023 r.) i ponad 30% wzrostu przychodów z tytułu subskrypcji cyfrowych" - napisał prezes Maciej Maciejowski w liście do akcjonariuszy.

Jak podkreślił, przychody z tytułu reklamy prasowej w 2023 roku cechowały się tendencją spadkową, jednak grupa kapitałowa Gremi Media skutecznie odbudowała przychody reklamowe w segmencie cyfrowym, pozostając jednym z wiodących mediów w segmencie "biznes, finanse, prawo".

"Realizacja naszych przychodów reklamowych nawet na dotychczasowym poziomie była wyzwaniem w świetle drastycznego, dyktowanego politycznie, ograniczenia wydatków spółek Skarbu Państwa w naszych tytułach. Mimo powyższego, dzięki skutecznym działaniom podjętym przez zarząd jednostki dominującej, grupie kapitałowej Gremi Media udało się wyjść z tej niefortunnej sytuacji obronną ręką odnotowując zarówno w ujęciu jednostki dominującej, jak i ujęciu skonsolidowanym wzrost przychodów ze sprzedaży na koniec 2023 r. w stosunku do 2022 r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 3,11 mln zł wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Gremi Media wydaje "Rzeczpospolitą", "Parkiet" i ich serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk i KancelariaRP. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)