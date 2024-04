"Od lat należymy do największych i najbardziej znaczących producentów srebra w branży. Nasza mocna pozycja na globalnym rynku nie wynika tylko z wielkości produkcji, srebro sygnowane znakiem KGHM wyróżnia jakość doceniana przez klientów na całym świecie. Takie znakomite rezultaty to wynik świetnej pracy załogi" - powiedział prezes KGHM Polska Miedź Andrzej Szydło, cytowany w komunikacie.

KGHM Polska Miedź rocznie produkuje ok. 1200 ton srebra i od wielu lat zajmuje wysoką pozycję wśród największych producentów srebra na świecie. Spółka sprzedaje srebro w postaci gąsek oraz granulatu. Metal jest dostarczany w formie granulatu do fabryk produkujących materiały, do zakładów jubilerskich i metalowych produkujących stopy z zawartością Ag. Srebro w formie gąsek trafia głównie do instytucji finansowych, wskazano w materiale.

Produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku działa Wydział Metali Szlachetnych. Powstał specjalnie po to, by odzyskiwać obecne w rudzie miedzi metale szlachetne - srebro i złoto. Znajdują się one w tzw. 'czarnym błocie', czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi. Ze srebra katodowego o zawartości Ag powyżej 99,99 procent produkowane jest srebro metaliczne w postaci granulatu" - czytamy dalej.

Raport "World Silver Survey" to jeden z najważniejszych raportów rocznych, który publikuje zestawienie największych producentów srebra. Przygotowuje go zespół złożony z analityków światowych rynków metali.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)