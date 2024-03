KGHM Polska Miedź dokonała przejęcia 7 kolejnych instalacji fotowoltaicznych finalizując swój debiut transakcyjny na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE), a pod kontrolą Grupy znalazł się kompletny portfel elektrowni słonecznych o mocy blisko 50 MW, podała spółka.

Nabyte instalacje zapewnią pokrycie około 2%. zużycia energii elektrycznej i zainicjują kolejny etap transformacji energetycznej, związany z wdrażaniem nowej struktury integracji aktywów OZE do Grupy KGHM.

Reklama

Przejęte aktywa zlokalizowane są w czterech województwach: dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Za ich wybudowanie odpowiadała firma Projekt Solartechnik wchodząca w skład grupy Grenevia (Famur) i TDJ. Projekt Solartechnik posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku i poza Polską może pochwalić się portfelem projektów solarnych w Anglii, Francji, Niemczech, Belgii, Rumunii oraz na Węgrzech, podano.

"Zakończona przez KGHM transakcja stanowi pierwszy krok na drodze do realizacji ambitnej strategii transformacji energetycznej. To ważny kamień milowy, kładący podwaliny pod dalszy rozwój własnej bazy wytwórczej miedziowej spółki oraz kolejny krok w kierunku dywersyfikacji źródeł i uniezależnienia KGHM od wahań rynkowych cen energii" - powiedział wiceprezes KGHM do spraw aktywów zagranicznych oraz produkcji Mirosław Kidoń, cytowany w komunikacie.

Reklama

"Inwestycje w OZE wzmacniają pozycję KGHM na globalnych rynkach jako lidera nie tylko branży wydobywczej, ale również lidera odpowiedzialności ekologicznej. Transformacja energetyczna bez miedzi nie jest możliwa. Wprowadzając farmy fotowoltaiczne do naszych aktywów również dajemy znak, że zabezpieczamy się przed zawirowaniami rynkowymi w sektorze energetycznym. Planujemy i mamy wizję dalszego rozwoju" - dodał dyrektor naczelny do spraw transformacji KGHM Piotr Podgórski

Transformacja energetyczna KGHM stanowi obecnie jeden z priorytetów spółki i znajduje odzwierciedlenie w przyjętej strategii. Grupa planuje do 2030 r. zaspokajać 50% zapotrzebowania na energię elektryczną z własnych źródeł (zeroemisyjnych i niskoemisyjnych), a w dalszej perspektywie do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, podkreślono.

"Realizacja przyjętych założeń nie ogranicza się jedynie do rynku fuzji i przejęć. Ambicje KGHM sięgają znacznie dalej. Firma konsekwentnie rozwija projekty elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych na własnych gruntach, opracowuje również założenia względem rozwiązań wodorowych" - czytamy dalej.

KGHM jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce i odpowiada za niemal 2% krajowego zużycia. W niedalekiej przyszłości spółka przewiduje dodatkowy wzrost zapotrzebowania, odpowiadający na przyjęte plany rozwoju i modernizacji miedziowego giganta, wskazano.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)