Strata operacyjna wyniosła 152 mln zł wobec 414 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 25 mln zł wobec 144 mln zł straty rok wcześniej, marża EBITDA wyniosła 3,6% (rok wcześniej: -11%).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 705 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 1 308 mln zł rok wcześniej.

W całym 2023 r. Zakłady Chemiczne Police miały 1 070 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 135 mln zł straty rok wcześniej oraz 77 mln zł straty EBITDA wobec 225 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 2 970 mln zł wobec 5 350 mln zł

"Wyniki w IV kwartale 2023 roku obciążone zostały odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych emitenta. [...] Na podstawie przeprowadzonych w spółce testów na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2023 roku zidentyfikowano niedobór szacowanej wartości odzyskiwalnej w stosunku do wartości księgowej majątku w Ośrodku Wypracowującym Środki Pieniężne Nawozy i w związku z powyższym podjęto decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących w wysokości 148 mln zł. Zdarzenie to skutkowało zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT za 2023 rok o kwotę 144 mln zł. Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA emitenta" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo kluczowy wpływ na skonsolidowany wynik brutto emitenta za IV kwartał 2023 roku (bez wpływu na wyniki EBIT i EBITDA) miały zdarzenia związane z aktualizacją modelu finansowego spółki stowarzyszonej Grupa Azoty Polyolefins oraz odpisy wynikające z testu na utratę wartości aktywów tej spółki. Wyniki z działalności finansowej zostały z tego tytułu dodatkowo obciążone łączną kwotą w wysokości około -427 mln zł, na którą złożyły się głównie: wycena prawa oraz zobowiązania do odkupu akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins od akcjonariuszy niekontrolujących, ujęcie instrumentu wynikającego z mechanizmu stabilizacji rentowności inwestycji współsponsorów w akcje spółki Grupa Azoty Polyolefins nieobjęte opcjami kupna i sprzedaży, odpisy z tytułu oczekiwanej szacowanej straty na pożyczkach udzielonych spółce Grupa Azoty Polyolefins. Ponadto w sprawozdaniu skonsolidowanym ujęto stratę z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności, która za IV kwartał 2023 roku w części dotyczącej spółki Grupa Azoty Polyolefins wyniosła -352 mln zł i była efektem odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych dokonanego przez spółkę stowarzyszoną, wymieniono także.

Segment Nawozy

W Segmencie Nawozy w IV kwartale 2023 roku głównymi determinantami wyników była stabilizacja cen gazu ziemnego, soli potasowej i fosforytów oraz wzrost kosztów energii elektrycznej, utrzymujący się trend spadkowy cen płodów rolnych oraz względnie stabilny popyt, chociaż słabnący w ostatnim miesiącu IV kwartału 2023 roku. Wyniki działalności operacyjnej w IV kwartale poprawiły się w szczególności w obszarze nawozów wieloskładnikowych (zwłaszcza w październiku i listopadzie).

Ceny gazu ziemnego w analizowanym okresie notowały słabnącą amplitudę zmian w kierunku relatywnej stabilności. Notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 28 do 55 euro/MWh ze średnią w całym kwartale wynoszącą 41 euro, tj. o 57% niższą niż w IV kwartale 2022 roku.

Siła nabywcza branży rolniczej była ograniczona przez niskie ceny płodów rolnych oraz wyczekiwaniem na dalszą obniżkę cen nawozów. Ponadto europejscy producenci pozostawali pod presją niskich cen nawozów importowanych spoza UE. W IV kwartale 2023 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, popyt na nawozy wieloskładnikowe nieznacznie wzrósł - łączny wolumen produkcji nawozów wieloskładnikowych był w IV kwartale 2023 roku wyższy o 26%, przy niewielkim (o 0,1%) wzroście wolumenu sprzedaży.

Wypracowana w IV kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Nawozy uległa poprawie względem IV kwartału 2022 roku i ukształtowała się na poziomie 5,7%. Wynik EBIT tego segmentu pomniejszony został o dokonane odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Segment Pigmenty

W IV kwartale 2023 roku dostępność bieli tytanowej na rynku pozostawała wysoka. Jednocześnie identyfikowano ograniczenie popytu zarówno na pigmenty jak i produkty z nich wytwarzane. W tym okresie ważnym czynnikiem mającym wpływ na koszty produkcji w Europie były ceny nośników energii, w tym wysokie koszty uprawnień do emisji CO2, które spowodowały spadek konkurencyjności bieli produkowanej lokalnie na rzecz importu tańszej bieli z Chin. Rynek nieruchomości w Chinach przeżywał kryzys, co zmusiło tamtejszych producentów do poszukiwania zbytu w eksporcie i doprowadziło do „zalania" europejskiego rynku bieli produktem z Chin. Na rynku widoczna była presja na dalsze obniżki cen, wspierana przez globalną nadpodaż. W relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku wolumen sprzedaży bieli tytanowej przez Emitenta był o 18,7% wyższy.

Wypracowana w IV kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Pigmenty ukształtowała się na poziomie minus 19,6%.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 29 kwietnia br.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 5,35 mld zł w 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

