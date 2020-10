Odpowiem raczej na pytanie, co chciałbym, żeby zostało. Niezwykle złożone systemy okazały się podatne na to by przestać dobrze działać. I moją prognozą jest, że zwycięskie będą te biznesy, które będą potrafiły się bardzo uprościć. I działać, i budować zdrowie swojej organizacji na prostocie - mówił szef zarządu GPW.

Drugi element, który będzie nam towarzyszył to strategia "paska i szelek". Tradycyjny wybór mężczyzny to, czy do spodni wybierają pasek czy szelki. Natomiast, jak ktoś chce się bardzo dobrze zabezpieczyć to zakłada i pasek, i szelki. I ta strategia polega na tym, że organizacje będą mniej inwestować w kontrolowanie złożonych systemów, a bardziej w awaryjne rozwiązania, na wypadek czegoś, czego się nie spodziewamy - mówi Marek Dietl.