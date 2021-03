Od czego zależy cena złota

Cena złota jest uzależniona przede wszystkim od popytu i podaży. W przypadku tego kruszcu kluczową rolę odgrywa ponadto poziom stóp procentowych oraz kursy walut – głównie dolara, z kursem którego wartość uncji złota jest ujemnie skorelowana. Cena złota rośnie, gdy stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie, a USD traci na wartości. Gdy dolar się umacnia, notowania kruszcu spadają. Wartość złota pozostaje w związku także z inflacją – im wyższa, tym wyższe kursy metali szlachetnych. Cenę złota kształtują również zdarzenia polityczne, koniunktura na rynku czy kurs ropy naftowej.

Ceny złota - wykres z ostatnich lat

2021 był dobrym rokiem dla złota. Pandemia COVID-19 i związana z nią niepewność na rynku zachęcała do inwestowania w kruszec w ramach zabezpieczenia kapitału przed inflacją. Na początku sierpnia 2020 roku cena za uncję przekroczyła psychologiczną barierę 2000 USD, pobijając historyczne rekordy. Tak wysokie notowania nie utrzymały się jednak długo – w kolejnych miesiącach kurs spadł do 1800 USD za uncję, pod koniec roku wzrósł do 1900 USD, ale nie wrócił do szczytów z sierpnia. Prognozy analityków na 2021 rok nie są jednoznaczne. Początkowo szacowano, że cena złota będzie wzrastać. Prognozy z końcówki grudnia zakładały już jednak, że 2021 rok zakończy przy kursie 1900 USD za uncję.

- Ten dobry czas dla złota już minął, a głównym powodem jest wzrost rentowności długu w USA – mówił w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – Rosnący koszt pieniądza jest wrogiem metali szlachetnych.

Cenę złota ustalana jest przez stowarzyszenie London Bullion Market Association (LBMA) poprzez platformę LBMA Gold Price. Ceny ustalane są 2 razy dziennie: LGF AM o 10:30 (przedpołudniowy) oraz LGF PM (popołudniowy) o 15:00. To właśnie ta druga cena jest uważana za globalnie obowiązujący benchmark. W Polsce przy wyznaczaniu ceny metalu uwzględnia się aktualny kurs złota oraz aktualny kurs walut USD/PLN.

We wtorek ceny złota oscylowały wokół poziomu 1733 dol. za uncję.

"Warto zwrócić uwagę, że obecny ruch spadkowy jest na rynku złota korektą, trwającą już od kilku miesięcy, a rozpoczętą po osiągnięciu przez ceny złota historycznych rekordów w sierpniu ubiegłego roku. Wielu inwestorów wierzy w powrót notowań kruszcu do zwyżek, zwłaszcza, że przemawiają za tym gospodarcze fundamenty. Obecnie najważniejszym czynnikiem sprzyjającym temu scenariuszowi jest widmo rosnącej inflacji, rozpędzonej licznymi programami stymulacyjnymi" - komentuje Paweł Grubiak, prezes zarządu, doradca inwestycyjny w Superfund TFI.

Podsumowanie

Jednym z największych atutów inwestycyjnych złota jest fakt, że stanowi świetną lokatę dla naszych oszczędności, chroniąc je przed inflacją. Zachowuje swoją wartość w czasie, jednak jego cena jest uzależniona od sytuacji na rynku, co udowodniły ostatnie wydarzenia.