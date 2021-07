Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 75,00 USD, niżej o 0,33 proc.

Ropa Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 76,28 USD za baryłkę, niżej o 0,27 proc.

W USA nadal maleją zapasy ropy, a to oznaka zacieśniania się sytuacji na globalnych rynkach paliw.

Z opublikowanego we wtorek branżowego raportu Amerykańskiego Instytutu Paliw (API) wynika, że zapasy ropy w USA w ub. tygodniu zmalały o ponad 4 mln baryłek, a benzyny - spadły o 1,54 mln baryłek.

Byłby to już 8. z kolei tygodniowy spadek amerykańskich zapasów ropy - najdłuższa seria spadkowa od stycznia 2018 r., jeśli dane te potwierdzi w środę w oficjalnych wyliczeniach Departament Energii (DoE).

Zapasy ropy w Cushing - hubie naftowym - spadły w ub. tygodniu o 1,59 mln baryłek - podano w raporcie API.

Na rynkach paliw panuje jednak niepewność w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa delta.

Indonezja zanotowała rekordową liczbę nowych przypadków zakażeń. Z kolei w Sydney przedłużono o 2 tygodnie lockdown - co najmniej do 30 lipca - z powodu wzrostu zachorowań na nową odmianę koronawirusa.

Tymczasem na razie trudno określić dokładnie krótkoterminowe perspektywy popytu na rynkach paliw.

"Oznaki ożywienia gospodarki USA są wprawdzie wyraźne, globalne dostawy ropy się kurczą, a decyzje OPEC+ w sprawie dostaw ropy pozostają +dziką kartą+" - ocenia Will Sungchill Yun, starszy analityk ds. rynków surowcowych w VI Investment Corp.

"Ceny ropy mogą się wahać do czasu, aż sojusz OPEC+ osiągnie kompromis co do wielkości dostaw ropy w sierpniu" - dodaje.

Międzynarodowa Agencja Energii ostrzegła, że rynek ropy naftowej, która w tym roku zyskała już ponad 50 proc., będzie mocno "dokręcany", jeśli OPEC+ nie rozwiąże problemu dostaw i ich nie zwiększy.

Rozmowy prowadzone w ramach sojuszu OPEC+ załamały się w ub. tygodniu i wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że kartel i jego sojusznicy nie zwiększą w sierpniu dostaw surowca na globalne rynki.

Ropa WTI na NYMEX w N.Jorku zyskała na zakończenie poprzedniej sesji 1,6 proc., a Brent na ICE zdrożała o 1,8 proc.