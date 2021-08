O rynku kryptowalut pisze i mówi się najwięcej wtedy, gdy ich notowania gwałtownie rosną lub spadają. Zmienność jest najbardziej nośnym tematem, przez co na drugi bądź nawet na trzeci plan schodzi fakt, że wiele kryptowalut jest systematycznie ulepszana. Stoją bowiem za nimi zaangażowani deweloperzy, którym zależy na tym, by ich projekty charakteryzowały się jak największą efektywnością funkcjonowania. Zwraca się na to uwagę z dwóch powodów.

Reklama

Po pierwsze dlatego, że choć kryptowaluty są z nami już 12 lat, to wciąż wielu analityków rynkowych uważa, że nie mają one żadnych fundamentów. Tymczasem technologiczne know-how wdrażane w kodach kryptowalut i regularnie aktualizowane to zdecydowanie namacalna wartość, którą można rozumieć jako odpowiednik patentów giełdowych spółek. Wystarczy wspomnieć o kanałach płatności (tzw. Lightning Network) wdrożonych w Bitcoinie, które znacznie poprawiły jego skalowalność i przepustowość.

Po drugie, ponieważ czwartkowe zmiany w Ethereum są świetną okazją, by właśnie dziś o tych fundamentach kryptowalut wspomnieć. Owe zmiany to tzw. hard fork, który w tym przypadku miał nazwę „London". Został on wdrożony w łańcuchu bloków dokładnie od bloku nr 12 965 000. Czego dotyczył? Pięciu poprawek, przy czym najważniejsze z punktu widzenia inwestorów są te dotyczące opłat transakcyjnych w sieci tej kryptowaluty.

Zgodnie z nowymi wdrożeniami część opłat za korzystanie z blockchaina Ethereum będzie bezpowrotnie spalana. W praktyce oznacza to, że część etherów będzie po prostu znikać, a więc ich całkowita podaż będzie redukowana. Mamy więc czynnik o charakterze deflacyjnym, co z czysto ekonomicznego punktu widzenia wspiera oczekiwania, że w długim terminie cena drugiej najpopularniejszej kryptowaluty może rosnąć. Nie jest to oczywiście czynnik decydujący o zachowaniu notowań, ale z pewnością istotny i warty uwagi. Po ostatnim zachowaniu kursu Ethereum można wnosić, że wielu bardziej zaangażowanych inwestorów grało pod taki scenariusz. Jeszcze 20 lipca za jeden ether płacono 1720 USD, a w czwartek po południu kurs sięgał nawet 2814 USD.

Pod względem krótkoterminowej zmiany notowań Ethereum było w ostatnim tygodniu (+19,2%) zdecydowanie najsilniejszym projektem spośród tych o czołowej kapitalizacji. Dla porównania, przez ostatnie siedem dni Bitcoin stracił 1,6 proc., Binance Coin zyskał 5,6 proc., Cardano zyskało 6,9 proc., a XRP podrożało o 2,4 proc. Można więc powiedzieć, że druga najpopularniejsza kryptowaluta nie podąża już bezrefleksyjnie za kursem lidera, ale dzięki technologicznym usprawnieniom udaje jej się iść własną ścieżką. W tym kontekście warto analizować kryptowaluty nieco bardziej wnikliwie. Zwłaszcza, że hard forki i inne ważne wdrożenia nie dzieją się spontanicznie, tylko są zapowiadane dużo wcześniej i konsultowane. A pamiętajmy, że w Ethereum cały czas trwa proces przechodzenia z konsensusu Proof Of Work (dowód pracy) na Proof Of Stake (dowód stawki). Jeśli zakończy się sukcesem, będzie to niewątpliwie zmiana o charakterze rewolucyjnym nie tylko dla projektu Vitalika Buterina, ale dla całego ekosystemu kryptoaktywów.

Autor: Piotr Zając, główny analityk rynkowy w polskim oddziale CMC Markets

(ISBnews/ CMC Markets)