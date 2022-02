Napaść Rosji na Ukrainę mocno odbiła się na notowaniach złotego. W czwartek ok. 6.30 kurs złotego w stosunku do dolara wynosił 4,139 zł, czyli stracił ok. 2,22 proc. , a w stosunku do euro 4,646 zł, co oznacza spadek o blisko 1,5 proc.

Konsekwencje wojny wywołanej przez Rosję dotknęły także euro. Wspólna waluta notowana była ok. 6.30 po 1,122 dolara, co oznacza spadek o ponad 0,7 proc. Jeszcze więcej euro straciło w stosunku do jena – kurs wynosił ponad 128,5 jenów za euro, a więc do japońskiej waluty euro straciło ponad 1,1 proc.

Ze względu na porę ataku rosyjskiego giełdy amerykańskie i europejskie były zamknięte. Ale rosyjska napaść odbiła się na giełdach azjatyckich – Nikkei225, indeks giełdy w Tokio, spadał o ponad 544 pkt., czyli o ponad 2 proc. Hang Seng, indeks giełdy w Hong Kongu, spadał o ponad 770 pkt., czyli o ponad 3,2 proc.

autor: Marek Siudaj