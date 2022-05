Na Comex miedź kosztuje 4,2985 USD za funt, niżej o 1,08 proc.

Chiny, największy "konsument" metali przemysłowych na świecie, wprowadzają szereg środków w celu wzmocnienia gospodarki, która w ostatnich miesiącach została poważnie dotknięta rygorystycznymi blokadami antycovidowymi.

Rada Państwa Chin wprowadza szeroki pakiet działań, który obejmuje 140 mld juanów (21 mld USD) dodatkowych ulg podatkowych i 300 mld juanów w obligacjach na budowę linii kolejowych.

"Podczas, gdy bodźce rządu wraz z łagodzeniem blokad w dużych miastach, takich jak Szanghaj, poprawiają nieco sentyment, to ożywienie popytu w Chinach, jak do tej pory, było wolniejsze niż oczekiwano" - piszą w rynkowej nocie eksperci firmy brokerskiej Citic Futures Co.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zyskała 126 USD do 9.548 USD za tonę, najwyżej od 29 kwietnia.