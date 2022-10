Cena gazu z dostawą w listopadzie ok. godz. 9 zniżkuje o 5,72 proc., do 178 euro za MWh. Spada też cena w kontraktach grudniowych - o 5,24 proc., do 185 euro za MWh.

Zniżkują również ceny dostaw gazu w pierwszych miesiącach 2023 r. Kontrakty styczniowe tanieją o 5,23 proc., do 187 euro za MWh, a gaz z dostawą w lutym - o 5,15 proc., do 187,1 euro za MWh.

Gaz ziemny w piątek na zamknięciu w holenderskim hubie TTF w kontraktach listopadowych kosztował 188,8 euro za MWh, a w kontraktach grudniowych 195,23 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., gaz ziemny w hubie TTF kosztował ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie notowania przekraczały poziom 349 euro za MWh.

