Reklama

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,87 proc. i wyniósł 31.874,57 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,7 proc. i wyniósł 3.891,93 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,05 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.434,05 pkt.

Jest dodatkowa płynność dla Credit Suisse

Reklama

Inwestorzy oceniają ryzyka dla globalnego systemu bankowego z powodu upadku amerykańskich banków SVB, Signature i Silvergate Capital oraz wstrząsów na rynkach, do jakich doprowadziły te wydarzenia. W środę w Europie Credit Suisse zniżkował o 23 proc. do nowego rekordowo niskiego poziomu po tym, jak jego główny akcjonariusz wykluczył udzielenie dalszej pomocy szwajcarskiemu pożyczkodawcy, a koszt ubezpieczenia obligacji przed niewypłacalnością w najbliższym czasie zbliżył się do poziomu, który zazwyczaj sygnalizuje poważne obawy inwestorów. Handel akcjami banku był wielokrotnie wstrzymywany przez operatora giełdy.

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podał w środę, że Credit Suisse jest obecnie dobrze skapitalizowany i że bank centralny zapewni dodatkową płynność, jeśli będzie to konieczne.

W oświadczeniu szwajcarskiego Urzędu Nadzoru Rynku Finansowego i SNB stwierdzono, że Credit Suisse „spełnia wymogi kapitałowe i płynnościowe nałożone na banki o znaczeniu systemowym” i że bank centralny wkroczy, jeśli sytuacja ulegnie zmianie. Organy nadzoru stwierdziły również, że upadek dwóch amerykańskich banków regionalnych w zeszłym tygodniu nie stanowi „bezpośredniego ryzyka zarażenia” dla banków szwajcarskich.

Banki na minusie, technologie na plusie

Akcje największych banków w USA były na minusach. JPMorgan stracił 5 proc., Wells Fargo 3 proc., Citigroup 5,5 proc., a Goldman Sachs 3 proc.

Akcje firm technologicznych zyskały - Netflix i Alphabet wzrosły po ok. 3 proc.

Wraz ze spadkiem cen ropy w dół poszły akcje spółek paliwowych - Halliburton stracił 11 proc., a Marathon Oil 10 proc.

PPI w USA w lutym wzrósł o 4,6 proc. w ujęciu rdr, a mdm spadł o 0,1 proc. Oczekiwano +5,4 proc. rdr i +0,3 proc. mdm.

Bazowy PPI, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, pozostał bez zmian mdm i wzrósł o 4,4 proc. rdr. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +5,2 proc. rdr.