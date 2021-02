W ciągu zaledwie jednego tygodnia srebro podrożało aż o 4 USD za uncję. Na przełomie stycznia i lutego cena tego metalu przekroczyła nawet poziom 30 USD za uncję. Później cena spadła do 27 USD.

- Srebro zagościło na portalu Reddit i te same osoby, które interesowały się akcjami GameStop uznały, że to właśnie srebro powinno być kolejnym przedmiotem ich ataku – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – To była ponownie próba zaatakowania funduszy, które grały na spadek cen srebra.

Ten atak indywidualnych inwestorów nie spowodował takiego zamieszania, jakie dotyczyło akcji GameStop, gdy udało się im wywindować ich kurs z 20 USD do ponad 500 USD, co jednak zakończyło się niepowodzeniem, gdy w ciągu zaledwie jednego dnia akcje potaniały o 60 proc.

- Pomysł ataku na srebro był nieudany, ponieważ jak się okazało z wymiany informacji na Reddit inwestorzy nie rozumieli czym są ETF-y, które kupowali – wyjaśnia ekspert XTB. – Nie wiedzieli jakie są skutki tego, że jednostkowe ETF-y są zabezpieczone tym metalem szlachetnym, który jest składowany w skarbcach. To, że chcieli masowo kupować właśnie ETF-y nie prowadziło więc do sytuacji, że srebra w skarbcach będzie musiało pojawiać się coraz więcej.

Jeżeli doświadczeni inwestorzy chcieliby przeprowadzić atak spekulacyjny, aby wywindować ceny, to najprostszą drogą jest rynek kontraktów.

Po doświadczeniach z akcjami GameStop „strażnicy” kapitału byli już czujni i podnieśli wymagania kapitałowe, aby zabezpieczyć rozliczanie kontraktów, żeby nie okazało się, że ktoś jest niewypłacalny. W ten sposób zablokowano nadmierną spekulację.

Po krótkotrwałym niepokoju srebro powróciło więc do cen, które są atrakcyjne, podobnie jak ceny innych metali szlachetnych, choć jego cena przez trzy miesiące wzrosła o 11 proc.