Rząd zdecydował się wesprzeć rolników. W tym roku przymrozki spowodowały duże straty

W kwietniu i na początku maja 2025 roku wielu producentów owoców zmagało się z silnymi przymrozkami. Uszkodziły one kwitnące drzewa oraz krzewy owocowe, a także plantacje jagodowe – szczególnie tam, gdzie nie stosowano ochrony przeciwmrozowej.

Sytuację dodatkowo pogorszył brak opadów, który doprowadził do pogorszenia warunków glebowych i zahamowania wzrostu roślin. Skala zniszczeń była na tyle duża, rząd zdecydował o uruchomieniu nadzwyczajnej pomocy finansowej dla poszkodowanych gospodarstw.

Świadczenia od dla rolników – duża pula środków

Program wsparcia ma pomóc sadownikom przetrwać trudny sezon i odbudować produkcję w kolejnych latach. Na wsparcie złoży się zarówno budżet Unii Europejskiej, jak i środki krajowe. Polska otrzyma 14,8 mln euro z UE, a rząd będzie mógł dołożyć do 200% tej kwoty z budżetu państwa. Łącznie daje to nawet 44,4 mln euro przeznaczone na pomoc dla producentów owoców.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać pomoc, sadownik musi spełnić trzy podstawowe warunki:

1. Straty minimum 70% – pomoc otrzymają tylko te gospodarstwa, w których szkody wyniosły co najmniej 70% produkcji owoców i powstały w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2025 r.

2. Protokół komisji wojewody – niezbędny jest protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję ds. szacowania szkód rolniczych.

3. Uprawy zgłoszone do płatności bezpośrednich – wsparcie obejmuje wyłącznie powierzchnię zatwierdzoną w systemie płatności bezpośrednich.

Ile wynosi wysokość świadczenia? Stawki zależą od strat

Wysokość wsparcia zależy od poziomu zniszczenia plonów:

70–80% strat – 800 zł/ha

80–90% strat – 1 600 zł/ha

powyżej 90% strat – 2 400 zł/ha

Ważne Najwyższą stawkę – 2400 zł – otrzymają zatem tylko najbardziej poszkodowane gospodarstwa.

Rolnicy, którzy otrzymali już odszkodowanie z polisy, także mogą ubiegać się o pomoc. Kwota wsparcia zostanie jednak pomniejszona tak, aby łączna suma odszkodowania i pomocy nie przekroczyła rzeczywistej wartości szkody.

Wnioski o wypłatę świadczenia tylko w grudniu

Wnioski będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Do wniosku trzeba dołączyć kopię protokołu szacowania szkód. Nabór potrwa od 1 do 21 grudnia 2025 r.

Jeżeli łączna kwota wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy dostępny budżet, zastosowany zostanie współczynnik korygujący. Oznacza to proporcjonalne pomniejszenie wszystkich wypłat.

e-sadownictwo.pl

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzieleniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego producentom owoców poszkodowanym na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych wiosną 2025 r.