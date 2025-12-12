- Czym jest abonament RTV i kto ma obowiązek jego płacenia?
- Abonament RTV – ile aktualnie wynosi opłata?
- Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej?
- Co grozi za brak rejestracji odbiornika lub nieopłacanie abonamentu?
- Koniec abonamentu RTV. Nowy model finansowania mediów publicznych
- Reforma mediów publicznych – co jeszcze się zmieni?
- Kiedy reforma wejdzie w życie?
Czym jest abonament RTV i kto ma obowiązek jego płacenia?
Abonament radiowo-telewizyjny to opłata za posiadanie radia lub telewizora, przeznaczona na finansowanie działalności mediów publicznych. Zasady jego wnoszenia określa ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.
Zgodnie z nią przyjmuje się, że każda osoba posiadająca odbiornik używa go do odbioru publicznych programów radiowych lub telewizyjnych, co wiąże się z obowiązkiem rejestracji urządzenia i regularnego wnoszenia opłat.
Według danych KRRiT na koniec 2024 r. zarejestrowanych było 4,74 mln abonentów. W Polsce funkcjonuje około 12,5 mln gospodarstw domowych – 92,7% z nich posiada odbiorniki, lecz tylko 38,8% dokonało rejestracji. W praktyce abonament opłaca jedynie 0,7 mln gospodarstw, czyli 32,1% zobowiązanych.
Abonament RTV – ile aktualnie wynosi opłata?
Wysokość abonamentu na 2025 r. określono w rozporządzeniu KRRiT. Aktualne stawki wynoszą:
- radioodbiornik – 8,70 zł miesięcznie (104,40 zł rocznie),
- telewizor lub zestaw RTV – 27,30 zł miesięcznie (327,60 zł rocznie).
Przy płatności z góry przysługują zniżki. Roczne opłaty wynoszą wówczas:
- radio – 94,00 zł,
- telewizor/zestaw RTV – 294,90 zł.
Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej?
Ustawodawca przewidział zwolnienia dla wybranych grup. Z opłat nie muszą ponosić m.in.:
- osoby powyżej 75. roku życia,
- osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
- weterani – inwalidzi wojenni i wojskowi,
- emeryci po 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.
Aby uzyskać zwolnienie, należy przedstawić stosowny dokument w placówce Poczty Polskiej oraz złożyć oświadczenie.
Formularz dostępny jest tutaj: gov.pl
Co grozi za brak rejestracji odbiornika lub nieopłacanie abonamentu?
W przypadku stwierdzenia naruszeń Poczta Polska może wszcząć postępowanie administracyjne, które skutkuje:
- wysłaniem upomnienia,
- wystawieniem tytułu wykonawczego i przekazaniem sprawy do urzędu skarbowego,
- nałożeniem kary w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty,
- wydaniem decyzji nakazującej rejestrację odbiornika oraz zapłatę zaległości.
Koniec abonamentu RTV. Nowy model finansowania mediów publicznych
5 grudnia Rada Ministrów opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozwiązania mają zreformować sposób funkcjonowania mediów publicznych.
Zdaniem rządu obecny model finansowania jest przestarzały i niewydolny. Choć formalnie media publiczne utrzymują się z abonamentu, od kilku lat kluczowym źródłem środków są rekompensaty z budżetu państwa.
Projekt przewiduje:
- całkowite uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a co za tym idzie likwidację obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do ich uiszczania.
- rezygnację z obowiązku rejestracji odbiorników,
- wprowadzenie stałego finansowania mediów publicznych z budżetu państwa.
W ustawie ma pojawić się minimalna gwarantowana kwota – nie mniej niż 2,5 mld zł rocznie. Środki trafią do KRRiT, która rozdzieli je między nadawców publicznych.
Reforma mediów publicznych – co jeszcze się zmieni?
Zmiana sposobu finansowania to jedynie część szerszej reformy, która ma uporządkować zasady funkcjonowania mediów publicznych. Jednym z najważniejszych elementów projektu jest przebudowa struktury Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Najważniejsze propozycje:
- powrót do 9-osobowego składu KRRiT (4 członków wskazuje Sejm, 2 Senat, 3 Prezydent),
- wprowadzenie zasady rotacyjności – co dwa lata wymiana jednej trzeciej składu,
- podniesienie wymogów kwalifikacyjnych dla kandydatów.
Projekt obejmuje także:
- zasady wydatkowania środków publicznych na reklamy państwowe,
- rozszerzenie kompetencji Prezesa UOKiK,
- nowe obowiązki informacyjne dla wydawców prasy,
- zmiany w pomiarach oglądalności i słuchalności,
- nowe zasady rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.
Zmiany mają dostosować polskie prawo do europejskich standardów wynikających z EMFA – Europejskiego Aktu o Wolności Mediów.
Kiedy reforma wejdzie w życie?
Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na II/III kwartał 2026 r.
Podstawa prawna:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Sprawozdanie z działalności w 2024 r., Warszawa 2025.
Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2020 poz. 1689).
Rozporządzenie KRRiT z 13 maja 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 756).
Ustawa z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2025 poz. 366).